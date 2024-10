Ez neked is jól jöhet: 5 praktikus tipp, amivel tartós maradhat a Halloween-tök

Mint az ismert, már csak néhány nap, és itt van halloween – egészen pontosan október 31-én! (November elseje mindenszentek, november 2-a halottak napja.) Ez az ünnep ősi kelta hagyományokból alakult ki, melyet elsősorban az angolszász országokban tartanak, de jó pár éve sokan már Magyarországon is megünneplik.

Mutatjuk, mire figyelj tökfaragáskor! (Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció)

Az alkalom egyik elmaradhatatlan eleme a halloweentök faragás, amely az őszi szezon egyik legizgalmasabb és egyben legkreatívabb tevékenysége is. Ráadásul ezzel nemcsak kiélhetjük a kreativitásunkat, de a halloween időszakában a tök szép dísze is lehet az otthonunknak, kertünknek. Igaz, ehhez az is kell, hogy minél tovább gyönyörködhessünk a faragott termésben! Mutatjuk, hogy mire van szükséged ahhoz, hogy az alkotásod sokáig megmaradjon!

1. Legyen egy előzetes terved!

Még mielőtt azonnal kést ragadnál, és nekiesnél a gyermekeddel a töknek, érdemes átgondolni, milyen arcot, motívumot, mintát szeretnél belefaragni. Emellett azt is érdemes előre megtervezni, hogy a lakásod mely pontjára szeretnéd majd kirakni a végeredményt! Fontos, hogy a tök formájától is függ a terv megvalósíthatósága.

2. Friss tökkel láss neki a munkának!

Ha a tervezéssel megvagy, akkor jöhet a kivitelezés első lépése, a megfelelő tök kiválasztása. Próbálj figyelni arra, hogy szabályos és egyenletes héjú zöldséget válassz a piacon vagy a boltban. Ha megnyomod, és kicsit puhának találod, akkor inkább hagyd ott, és válasz egy másikat!

3. Ne hagyj semmit a tök belsejében!

A legfontosabb, hogy a zöldség belsejéből mindent szedjél ki, az összes magot és a szálas részeket is. A puha részeket is vedd ki belőle, mivel ennek köszönhetően lassabban kezd el rohadni a tök. Az elkészült remekművet ajánlott minden este citromos vízzel vagy borsmenta oldattal bepermetezni, ezzel is elősegítve azt, hogy a tök tovább tartós maradjon.

4. Figyelj a környezetedre!

Ha vigyázni akarsz a bolygónkra és emellett szereted a kézműves kis piacokat, akkor érdemes onnan beszerezned a faragáshoz való tököt. Ezzel jelentősen csökkentheted az ökolábnyomodat, továbbá támogathatod a magyar gazdákat is.