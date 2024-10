Halloween jelmez: ezek voltak az elmúlt évek legmenőbb darabjai - galéria!

Vészesen közeleg az az éjszaka, mely során rémisztő jelmezekbe öltözve riogatják egymást az emberek. Az október 31-ei halloween jelmezeknek ugyanakkor nemcsak az a lényege, hogy minél ijesztőbbek legyenek.

Az ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, melynek elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban van nagy hagyománya, már jó ideje Magyarországon is egyre nagyobb teret hódít. Az is megfigyelhető, hogy a halloween jelmez trendekre általában a filmek, sorozatok világa is hatással van, hiszen azokkal mindenki találkozhat.

Tavaly ez volt a legmenőbb halloween jelmez!

A 2023-as év például annak ellenére kapcsolódott a Barbie filmhez és az összes valaha kitalált Barbie karakterhez, hogy cseppet sem ijesztő. Talán emiatt is lehetett az, hogy a korábbi év slágere, a Wednesday sorozat és film világa is megelevenedett.

Nagyjából 2021-ben volt jellemző, hogy elárasztották a jelmezversenyeket a különféle Disney hercegnők mellett a Disney mesék fő gonoszai is. Ehhez minden bizonnyal annak is köze volt, hogy akkoriban kezdtek el felfutni az újra gondolt mesék, melyeket még gyermekként láthattál te is, majd a filmvásznon egy egészen új megközelítésbe helyezték a történetet.

A minden évben előkerülő szuperhős jelmezekről meg már ne is beszéljünk. Évről-évre egyre több ilyen film és sorozat készül el, melynek karaktereivel éppen ezért minden évben találkozhatsz. Talán a 2008-as Vasember film indította el a lavinát, melyre a 2018-as Bosszúállók: Végtelen háború megérkezéséig számos lapáttal tettek rá.

Persze ott vannak azok a karakterek, melyek a sok remake, vagyis újra gondolás miatt időnként felbukkannak, majd újra eltűnnek. Míg 2016-ban a Jared Leto által megformált Joker és Harley Quinn hódított, 2019-ben már a Joaquin Phoenix által megformált Arthur Fleck (Joker) bőrébe bújhattak az emberek. Hiába volt a filmnek idén folytatása, mivel nem aratott osztatlan sikert, idén valószínűleg nem sok Jokerrel találkozhatsz majd az utcákon.

