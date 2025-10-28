Te tudod hány évvel ezelőtt nyitották meg a Nyugati pályaudvart? Épp ma van az évfordulója!

1877-ben ezen a napon, éppen 148 évvel ezelőtt nyitották meg a főváros azóta is legforgalmasabb vasúti pályaudvarát, a Nyugatit. A nevét a vasúttársaságról kapta 1891-ben - összefüggésben az Osztrák-Magyar Államvaspálya Társaság államosításával -, nem pedig az elhelyezkedése és nem is az innen induló vonatok úti célja alapján - olvasható a Wikipédián. 1846-tól innen indult a Pest és Vác közötti vasút, Magyarország első vasútvonala. A pályaudvar terveit az osztrák August de Serres építész és a később az Eiffel-toronyról világhírűvé vált párizsi Gustave Eiffel cége készítette. Vasszerkezete a maga korában technikai bravúrnak számított és ma is sokszor bérelik ki filmes cégek különböző forgatásokra.

Nyugati pályaudvar a Nyugati tér felől nézve valamikor 1880-1887 között. Fotó: Budapest Főváros Levéltára / Fortepan

Ma van az animáció világnapja is

Azért ekkor, mert 1892-ben október 28-án volt Emile Reynaud Optikai Színházának első nyilvános vetítése Párizsban, a Grévin Múzeumban. Az világnap megtartását az ASIFA (International Animated Film Association) kezdeményezte 2002-ben. Ugyanebben az évben Magyarországon a szegedi Grand Café ünnepelte meg először az animációt: Tóth Pál animációs rendező vetítéseket szervezett és tartott. Az ASIFA Hungary végül 2005-ben alakult meg, és azóta minden évben számos vetítést szervez az ország különböző városaiban.

47 éve vezették be a személyi számot

Magyarországon 1978. október 28-án vezették be a személyi számot, mint azonosítót. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa döntött arról, hogy az állami népesség-nyilvántartásban egységes személyi számot kell bevezetni. A személyi szám tényleges magyarországi bevezetését a Központi Statisztikai Hivatal elnökének 1978. október 28-án kiadott rendelete írta elő, 1981-től pedig a születési anyakönyvekbe is kötelezően be kell jegyezni.

A Rubik-kocka szabadalmát is ezen a napon jegyezték be

1976. október 28-án került közzétételre a Térbeli logikai játék című szabadalmi bejelentés, amely később a legsikeresebb magyar találmánnyá vált, bűvös kocka vagy Rubik-kocka néven. Az ekkor nyilvánosságra jutott találmány feltalálója ifj. Rubik Ernő építész, tervező, feltaláló volt, akinek édesapja, idősebb Rubik Ernő gépészmérnök szintén feltaláló, repülőgép-tervező, édesanyja költő volt.