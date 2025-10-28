RETRO RÁDIÓ

Te tudod hány évvel ezelőtt nyitották meg a Nyugati pályaudvart? Épp ma van az évfordulója!

És azt tudod, hogy miért pont ez lett a pályaudvar a neve? Annyit segítünk, hogy nem az elhelyezkedése miatt! Mutatjuk, mit érdemes tudni a Nyugatiról és azt is, hány évvel ezelőtt nyitották meg!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.28. 06:30
ez lesz ma Rubik kocka Nyugati pályaudvar

1877-ben ezen a napon, éppen 148 évvel ezelőtt nyitották meg a főváros azóta is legforgalmasabb vasúti pályaudvarát, a Nyugatit. A nevét a vasúttársaságról kapta 1891-ben - összefüggésben az Osztrák-Magyar Államvaspálya Társaság államosításával -, nem pedig az elhelyezkedése és nem is az innen induló vonatok úti célja alapján - olvasható a Wikipédián. 1846-tól innen indult a Pest és Vác közötti vasút, Magyarország első vasútvonala. A pályaudvar terveit az osztrák August de Serres építész és a később az Eiffel-toronyról világhírűvé vált párizsi Gustave Eiffel cége készítette. Vasszerkezete a maga korában technikai bravúrnak számított és ma is sokszor bérelik ki filmes cégek különböző forgatásokra.

Nyugati pályaudvar 1880
Nyugati pályaudvar a Nyugati tér felől nézve valamikor 1880-1887 között. Fotó: Budapest Főváros Levéltára / Fortepan

Ma van az animáció világnapja is

Azért ekkor, mert 1892-ben október 28-án volt Emile Reynaud Optikai Színházának első nyilvános vetítése Párizsban, a Grévin Múzeumban. Az világnap megtartását az ASIFA (International Animated Film Association) kezdeményezte 2002-ben. Ugyanebben az évben Magyarországon a szegedi Grand Café ünnepelte meg először az animációt: Tóth Pál animációs rendező vetítéseket szervezett és tartott. Az ASIFA Hungary végül 2005-ben alakult meg, és azóta minden évben számos vetítést szervez az ország különböző városaiban.

47 éve vezették be a személyi számot

Magyarországon 1978. október 28-án vezették be a személyi számot, mint azonosítót. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa döntött arról, hogy az állami népesség-nyilvántartásban egységes személyi számot kell bevezetni. A személyi szám tényleges magyarországi bevezetését a Központi Statisztikai Hivatal elnökének 1978. október 28-án kiadott rendelete írta elő, 1981-től pedig a születési anyakönyvekbe is kötelezően be kell jegyezni.

A Rubik-kocka szabadalmát is ezen a napon jegyezték be

1976. október 28-án került közzétételre a Térbeli logikai játék című szabadalmi bejelentés, amely később a legsikeresebb magyar találmánnyá vált, bűvös kocka vagy Rubik-kocka néven. Az ekkor nyilvánosságra jutott találmány feltalálója ifj. Rubik Ernő építész, tervező, feltaláló volt, akinek édesapja, idősebb Rubik Ernő gépészmérnök szintén feltaláló, repülőgép-tervező, édesanyja költő volt.

HMM_0078
Mára a Rubik-kocka a világ egyik legismertebb magyar találmánya lett / Fotó: Huszar Mark / Heves Megyei Hírlap

Ma ünnepli 95. születésnapját a Forma1 feje

Bernie Ecclestone autóversenyző, üzletember 1930. október 28-án született az angliai Ipswichben, egy halászkapitány fiaként. 16 évesen otthagyta az iskolát és a helyi gázüzemben kezdett el dolgozni, miközben motorral versenyezett, szabadidejében pedig motoralkatrészekkel és használt motorokkal kereskedett. 1949-ben egy rövid időre az autóversenyzésbe is belekóstolt, 1957-ben menedzserként tért vissza a versenypályákra és megvásárolta a Connaught Formula–1-es csapatot. 1972-ben megvásárolta Ron Tauranactól a Brabham csapatot, 1974-ben pedig más istálló tulajdonosokkal megalapította a Forma 1-es konstruktőrök szövetségét, a FOCA-t.

Három helyen tart ma véradást a Vöröskereszt a fővárosban

  • 07:00-19:00 óra közözött a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
  • 09:00-14:00 óra között a Bayer Hungáriánál (1117. Budapest, Dombovári út 26.)
  • 12:00-19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

Hideg, de napos időnk lesz ma

A koponyeg.hu szerint keddre a szél mérséklődik és maximum 13km/h-val fújhat majd. Napközben napos és felhős idő váltja egymást viszont a nappali csúcshőmérséklet nem emelkedik majd 11 fok fölé, éjszaka pedig mindössze 5 fok lesz.

Különleges, Mindenszentekre hangolódó koncert is lesz ma

A nagy múltú Ars Nova Sacra Énekegyüttes mindenszentek alkalmából csodás előadással segít átszellemülni, és igazán átélni az ünnep varázsát. A civil énekeseknek hála október 28-án a MOM Kulturális Központban reneszánsz, kortárs és a cappella művek egyaránt felcsendülnek, hogy kellőképp elmélyülhessünk. A koncertről itt lehet többet megtudni.

 

Top hírek

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
