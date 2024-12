Digitális állampolgárság: már egy szelfivel is be tudsz lépni a DÁP mobilalkalmazásba!

A technológia fejlődésének egyik alapvető célja, hogy megkönnyítse az emberek mindennapi életét. Ennek egyik fontos eleme, hogy gyorsan és egyszerűen lehessen intézni azokat az állampolgári ügyeket, amelyekkel nap mint nap szembesülünk és amelyhez 2024 szeptembere óta kínál ideális felületet az Android és iOS eszközökre egyaránt letölthető Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazás.

A már most is számos hasznos és praktikus funkcióval működő Digitális Állampolgár alkalmazás jövőre még több területen könnyíti majd meg a felhasználók mindennapjait – Fotó: kormany.hu

Ahhoz, hogy a DÁP mobilapplikáció hasznos funkcióit igénybe vehessük, a kormányablakon keresztül kell regisztrálni, ami az ügyintéző segítségével mindössze néhány percet vesz igénybe – most még.

Merthogy hamarosan ez az egyébként is rövid folyamat még gyorsabbá válik: 2025 elején jön a „szelfis azonosítás”, aminek köszönhetően már egy szelfivel, valamint a személyi igazolványunk vagy útlevelünk befotózásával is regisztrálhatunk majd!

Ezt követően gyakorlatilag bármit el lehet majd intézni a DÁP mobilapp felületén keresztül, nem kevés sorban állástól, illetve várakozástól megkímélve magunkat.

Digitális állampolgár: már 200 állami weboldalt használhatunk mobilról

A digitális állampolgárok már tapasztalatból tudják, hogy jelenleg is mintegy 200 állami weboldalt érnek el és használhatják azok funkcióit a mobileszközükről. Ezek közé tartozik már most is

a magyarorszag.hu

az EgészségAblak

vagy az eSZJA

felülete is – hogy csak a legfontosabbakat említsük.

Ezeket a szolgáltatásokat – szerencsésebb esetben – eddig különböző applikációk használatával lehetett igénybe venni. Azonban a Digitális Állampolgár alkalmazást használva már egy felületről intézhető minden ezekhez a weboldalakhoz fűződő ügy.

A lehetőségek tárháza ráadásul folyamatosan bővül és a személyes és gépjárműadatok tárolása mellett a DÁP applikáció a kormányablakot még szélesebbre nyitja azáltal, hogy lehetőséget biztosít az egyes ügytípusokra történő időpontfoglalásra. Még az év vége előtt elérhetővé válik a digitális aláírás is az alkalmazásban, amely 2025-től újabb funkciókkal bővül.

Azok, akik az új év elején regisztrálnak – akár egy szelfivel és a személyi igazolványuk vagy útlevelük befotózásával – azt is tapasztalhatják majd, hogy nem kell maguknál tartaniuk személyi okmányaikat. Ugyanis ezeket a mobilappból is letölthetik és hitelesítve meg is oszthatják majd – nem kis helyet felszabadítva ezzel a pénztárcájukban.