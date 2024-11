Forradalmi változásokat hoz a digitális állampolgárság

2025. január 16-tól megszűnik az Ügyfélkapu

Az európai uniós szabályozás, azonosításra vonatkozó rendelkezéseinek már nem felel meg teljeskörűen az Ügyfélkapu. Helyette az Európai Uniós jogszabályok alapján is szigorúbb és biztonságosabb bejelentkezési lehetőségek, az Ügyfélkapu+ és a Digitális Állampolgárság Program lesz elérhető. Az Ügyfélkapu+ és a DÁP sok szempontból, többek között kiberbiztonsági szempontból is biztonságosabb. A biztonságos megoldás az Ügyfélkapu+ vagy a DÁP használata, az Ügyfélkapu+ nem kerül kivezetésre.

Az Ügyfélkapu+ használatához egy kétfaktoros bejelentkezésre van szükség, melynek során felhasználónévvel és jelszóval történő bejelentkezést követően a telefonunkra vagy esetleg számítógépünkre kapott kód segítségével tudjuk elkezdeni a hivatalos ügyintézést. Azonban ha ennél egyszerűbb megoldást szeretnénk, akkor javasoljuk a DÁP használatát, hiszen ebben az esetben nincsen szükség felhasználónév és jelszó megjegyzésére, a telefonos azonosítást követően már intézhetjük is ügyeinket. A Digitális Állampolgár alkalmazás célja, hogy még inkább megkönnyítse és mobiltelefonról is lehetővé tegye a hivatalos ügyintézést. Az alkalmazás funkcionalitása folyamatosan bővül.