Miért szűnik meg a sima Ügyfélkapu?

Az Ügyfélkapu, ami tényleg csak egy kapu, azt teszi lehetővé, hogy egy felhasználónév és egy jelszó használatával hozzáférjünk több különböző hivatalos, online felülethez és ott ügyeket tudjunk intézni. Ez a kapu viszont a szakértők szerint már elavult, elöregedett, ezért le kell cserélni. Ezért vezetik be jövőre az Ügyfélkapu pluszt, amire már most is lehet regisztrálni.