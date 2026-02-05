RETRO RÁDIÓ

Elképesztő fordulat a Nagy Ő-ben! Az egyik lány nemet mondott Stohl András rózsájára

Stohl András láthatóan szóhoz sem jutott. A Nagy Ő kegyeit visszatasították.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.05. 07:50
Nagy Ő Stohl András rózsaceremónia visszautasítás

Elképesztően meglepő és váratlan dolog történt a Nagy Ő műsorában. Stohl Andrást visszautasították, alig tudott megszólalni.

Nagy Ő
Visszautasították a Nagy Ő kegyeit Fotó: TV2 Sajtószoba 

Nagy Ő: Mónika nemet mondott a rózsára

Leírhatatlanul szokatlan dolog történt a Nagy Ő legutóbbi adásában. Szokás szerint megtartották a rózsaceremóniát, de a mostani esetben az utolsó lány, akit szeretett volna Stohl András maga mellett tudni, nem kért a kegyeiből.

Láthatóan nehezen hozta meg döntését Stohl András, végül Mimi-t utasította el utoljára a Nagy Ő, akit bár megviselt a döntés, de emelt fővel megy tovább. Azonban nem ez volt az este utolsó szívszorító döntése, ugyanis Mónikát hívta ki végül András, azzal a szándékkal, hogy végső rózsáját neki szánja. Állítása szerint elbizonytalanodott, végül még is ezt mondta:

Szeretném, hogy itt maradj, mert fontos vagy nekem

- mondta a Nagy Ő, de Mónika nem osztozott az érzésében, mert a nagy kérdésre, hogy elfogadja-e a rózsát így szólt:

Nem tehetem.

Döntése láthatóan szóhoz sem juttatta a Nagy Ő-t. Videón a drámai pillanat:

 

