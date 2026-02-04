RETRO RÁDIÓ

Stohl András szemei majdnem kiestek, mikor meglátta Éva testét

Folytatódik a Nagy Ő, most Éva testét vizsgálhatta meg közelebbről Stohl András.

2026.02.04.
A Nagy Ő-ben most Stohl András és Éva közt forrott kicsit a levegő. Ha nem is más miatt, de mivel Éváról lekerült pár réteg ruha, legalábbis az edzéshez jóval vékonyabb öltözetben mutatkozott.

Éva teste elvarázsolta Stohl Andrást

Mind a ketten edző szettben, de az  átmozgatás már azelőtt befejeződött, hogy igazán nekieshettek volna.

Nem nézek oda

– jegyezte meg kacéran András.

Éva elsőre figyelmen kívül hagyta Stohl megjegyzését, már kezdte volna is a nyújtást. A rutinos műsorvezető azonban nem bírt csak úgy tovább menni.

Menjünk el amellett, hogy így nézel ki? Tehát nem is beszélhetünk erről?

– dadogta megilletődötten a színész.

Zavarba ejtően csinos vagy!

Be is vallotta, hogy teljesen zavarba esett a 47 éves nő látványától. Bomba alakja teljesen elvarázsolta. Éva nem illetődött meg a bókoktól, szerinte a külső csak egy dolog:

Lehet három év múlva leesik az arcom, lehet elhízom, lehet bármi...

De gyorsan jött is a frappáns válasz:

Nekem mindegy, csak a melled maradjon így.

Hogy mennyire gondolta komolyan Stohl András ezt a poént, az kiderül A Nagy Ő következő adásában.

 

