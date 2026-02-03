Rosszul írták le Stohl András nevét, kiakadt a Nagy Ő

Drámai fordulat állt be a Nagy Ő február 3-ai adásában. A lányok azt a feladatot kapták, hogy Stohl András, Stohl Rebeka és Till Attila előtt adjanak elő egy prezentációt, hogyan képzelik el a jövőjüket vele.

Drámai fordulat állt be a Nagy Ő műsorában Fotó: TV2 Sajtószoba

Stohl András kiakadt a Nagy Ő műsorában

A lányok egyesével mutatták be prezentációjukat, de egyikőjük sem hibázott akkorát, amekkorát Kriszta. Stohl András rögtön fel is hívta a hibára a hölgy figyelmét.

A többiekhez hasonlóan ő is elmondta elképzelését, sőt ő egy olyan meghitt ünnepet is választott, mint a karácsony. A Nagy Ő arcán már az elején látszott, hogy valami nem stimmel, komoly arccal figyelte az előadást, majd rögtön odaszúrt:

A következő a helyzet Kriszta! Tudod, hogy van kapcsolatunk és nem is rossz

- kezdte Stohl, majd felfedte, mire is gondol:

Háklis vagyok arra, hogy valaki tudja-e leírni a nevemet.

Kriszta szójátéka, ami prezentációja címét adta „Megkóstholod” névvel, csúnyán elhasalt, Kriszta arcán lévő mosolyt rögtön az idegesség és a zavar váltotta fel, ezzel távozott a teremből.