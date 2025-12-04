Járulékemelés – hova is menne a Tisza által beszedett pénz a magyaroktól?

A Tisza Párt megszorító csomagja a családosoktól, munkavállalóktól és a nyugdíjasoktól venné el a pénzt. Mind a magánnyugdíjpénztár és a járulékemelés arra szolgál, hogy a magyarok pénzét idegen érdekeknek kijátsszák.

Járulékemelésről beszélnek a Tisza megszorító csomagjában.

A Tisza megszorító csomagja – mit is jelentene a járulékemelés?

Az Index által nyilvánosságra hozott dokumentum a jelenlegi közteherviselési rendszer teljes átírását javasolja. Jelentős adó- és járulékemelésekkel teremtene elő évente 1300 milliárd forint többletbevételt. De miért is van szükségük a járulékemelésekre?

A baloldali gazdaágpolitikát idéző megszorítási tervet annak a Surányi Györgynek a közreműködésével készítették, aki tagja volt Gyurcsány Konvergencia Tanácsának. Külön érdekes egybeesés, hogy a Tisza tervének címe "Gazdasági Konvergencia Program".

Hasonló intézkedésre készülnek az egészségügyben; megszüntetnék az állami társadalombiztosítást és a helyét a magánbiztosítók vennék át, vagyis megszűnne az ingyenes egészségügyi ellátás.

Az újabb baloldali megszorítás hátterében Brüsszel áll, mivel Ursula von der Leyenék azért támogatják a Tisza Pártot, hogy hatalomra jutva Ukrajnának adják a magyarok pénzét. Ehhez kellenek tehát az adó-és járulékemelések. Az ellátórendszer átalakításának egyik pillére ez a járulékemelés. A nyugdíjszolidaritási járulék, amelynek mértéke a tervek szerint 2,5 százalék lenne, a jelenlegi nyugdíjrendszert egészítené ki. Ez a járulék a jelenlegi TB-járulék felett kerülne levonásra az aktív korú keresők béréből, tehát egy nettó adóemelést jelentene.

A Tisza átalakítaná a teljes TB-rendszert: megszűnne a jelenlegi, állami alapú társadalombiztosítási modell, a 18,5 százalékos járulék helyét pedig kötelező magánbefizetések vennék át.