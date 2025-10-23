RETRO RÁDIÓ

Teljesen kimerült Dávid Petra: idegileg és fizikálisan is a padlón, de még nagyobb kihívás vár rá!

Az utolsó hetekben már a kávé és a céljai tartják életben a népszerű fitneszcelebet. Dávid Petra versenyfelkészülése során soha nem tapasztalt mélységeket élt meg, de nem adja fel a céljait.

Szerző: K. G.
Létrehozva: 2025.10.23. 11:00
Dávid Petra fitnesz verseny felkészülés kimerültség

A testépítő versenyszezon végéhez közeledve sok sportoló küzd a fizikai és mentális kimerüléssel – nincs ez másként Dávid Petra esetében sem. A Metropol újságírójának őszintén vallott arról, milyen árat kell fizetnie a tökéletes forma eléréséért.

Dávid Petra képeken jól nyomon követhető a változás, amin az elmúlt években keresztül ment
Dávid Petra képein jól nyomon követhető a változás, amin az elmúlt években keresztül ment (Fotó: Mediaworks archív)

Dávid Petra monoton napoktól kikészül idegileg

A fitneszedző őszintén kezdte a beszélgetést, „a múlt héten mélypontom volt”. A celeb immár a 16. hete megállás nélkül készül a közelgő magyar bajnokságra, ami most szombaton kerül megrendezésre. A napjai egyre inkább összefolynak: kávé, rizskása, főzés, edzés, majd újra minden elölről. 

Olyan, mintha egy végtelenített mókuskerékben élnék. Felsőtestnap, lábnap, hal és rizs – újra meg újra. Néha megkérdezem magamtól: miért csinálom ezt?

 – mesélte. Dávid Petra személyi edző szerint minden versenyidőszakban eljön az a pillanat, amikor az ember már nemcsak izomzatilag, hanem idegrendszerileg is teljesen kimerül: „Volt egy kis sérülésem is, éreztem, hogy túl sok ez már.” 

Elfáradtam idegrendszerileg és fizikailag is. De tudom, hogy a verseny után, mint a főnixmadár, újra feltámadok

– mondta Petra a Metropolnak.

Dávid Petra fogyása mögött komoly okok állnak

Petra tíz éve kezdte el az életmódváltását, és bár az indulás mögött fájdalmas ok állt – egy bántalmazó kapcsolat, amelyben folyton megszólta párja a külsejét –, mára a mozgás és a tudatos táplálkozás az élete szerves része lett: „Végül az életem része lett a sport, és büszke vagyok arra, amit elértem. Idén augusztusban életem legjobb formáját hoztam.

Most azonban minden percét a felkészülésnek szenteli: „A pihenésem annyi, hogy nézem a Házasság első látásra műsort – nevetett, majd hozzátette: Nincs időm barátokra, társasági életre, most minden energiám a felkészülésre megy.

A magyar bajnokság előtti napokban tehát nemcsak a test, hanem a lélek is próbára van téve. Dávid Petra tudja, hogy ez a küzdelem nem csupán a súlyokkal, hanem önmagával is zajlik – de a cél, a győzelem, minden fáradtságot megér.

 

