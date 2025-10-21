Megmutatta magát: minden porcikája látszik a szexi fitneszedzőnek

Dávid Petra nem tud leállni: november elsején újra versenyre megy, és már most az előkészület minden pillanatáról beszámol kíváncsi követőinek.

Dávid Petra ezerrel készül a versenyre Fotó: Mediaworks-archív

Dávid Petra: „Utolsó hét. Célegyenes”

„Hihetetlen, mennyire gyorsan elrepült ez az idő. Most, hogy itt vagyok a verseny előtti utolsó héten, minden napom precízen kiszámított — és mégis tele van érzelemmel” – kezdte Instagram-posztját Dávid Petra, majd azzal folytatta, hogy versenyidőszakban hogyan képes fenntartani a versenyformáját:

Reggel: rizs, proteinpor

Utána: rizs, hal, zöldség.

Sok víz, kevés só.

Edzés: fókusz, türelem, utolsó finomhangolás.

Hangulat: egyszerre fáradt és izgatott — mert tudom, miért csinálom

– taglalta a kemény étrendet.

Ez az az időszak, amikor minden apróság számít. Nemcsak a tányéron, hanem fejben is. A test már készen áll — most a lélek dolgozik. Még 5 nap és újra ott állok a színpadon. És bár ez az út néha embert próbáló, minden pillanata megéri

– írta Petra. A bejegyzés nyitóképén egyébként egy hófehér versenybodyban feszítve mutatja meg makulátlan alakját, bronzos bőrén pedig látszik, mennyi órát fektetett bele abba, hogy ilyen külsővel rendelkezzen.

Hétfőn azzal kereste meg a követőit, hogy tanácsot adjanak: a jövő hét szombati versenyre vajon melyik body állna neki a legjobban? Petra ötféle bodyt is mutatott, majd rajongói készségesen válaszoltak neki. Legtöbben a nyitóképen látható lila-bordó szerelést választották.