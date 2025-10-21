Megmutatta magát: minden porcikája látszik a szexi fitneszedzőnek
Hófehér bodyban feszít a Házasság első látásra Petrája. Versenyre készül a Dávid Petra, de a férfiak szívét már így is elnyerte.
Dávid Petra nem tud leállni: november elsején újra versenyre megy, és már most az előkészület minden pillanatáról beszámol kíváncsi követőinek.
Dávid Petra: „Utolsó hét. Célegyenes”
„Hihetetlen, mennyire gyorsan elrepült ez az idő. Most, hogy itt vagyok a verseny előtti utolsó héten, minden napom precízen kiszámított — és mégis tele van érzelemmel” – kezdte Instagram-posztját Dávid Petra, majd azzal folytatta, hogy versenyidőszakban hogyan képes fenntartani a versenyformáját:
Reggel: rizs, proteinpor
Utána: rizs, hal, zöldség.
Sok víz, kevés só.
Edzés: fókusz, türelem, utolsó finomhangolás.
Hangulat: egyszerre fáradt és izgatott — mert tudom, miért csinálom
– taglalta a kemény étrendet.
Ez az az időszak, amikor minden apróság számít. Nemcsak a tányéron, hanem fejben is. A test már készen áll — most a lélek dolgozik. Még 5 nap és újra ott állok a színpadon. És bár ez az út néha embert próbáló, minden pillanata megéri
– írta Petra. A bejegyzés nyitóképén egyébként egy hófehér versenybodyban feszítve mutatja meg makulátlan alakját, bronzos bőrén pedig látszik, mennyi órát fektetett bele abba, hogy ilyen külsővel rendelkezzen.
Hétfőn azzal kereste meg a követőit, hogy tanácsot adjanak: a jövő hét szombati versenyre vajon melyik body állna neki a legjobban? Petra ötféle bodyt is mutatott, majd rajongói készségesen válaszoltak neki. Legtöbben a nyitóképen látható lila-bordó szerelést választották.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre