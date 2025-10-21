RETRO RÁDIÓ

Megmutatta magát: minden porcikája látszik a szexi fitneszedzőnek

Hófehér bodyban feszít a Házasság első látásra Petrája. Versenyre készül a Dávid Petra, de a férfiak szívét már így is elnyerte.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.21. 15:30
Házasság első látásra Dávid Petra versenyforma

Dávid Petra nem tud leállni: november elsején újra versenyre megy, és már most az előkészület minden pillanatáról beszámol kíváncsi követőinek. 

Dávid Petra ezerrel készül a versenyre.
Dávid Petra ezerrel készül a versenyre Fotó: Mediaworks-archív

Dávid Petra: „Utolsó hét. Célegyenes”

„Hihetetlen, mennyire gyorsan elrepült ez az idő. Most, hogy itt vagyok a verseny előtti utolsó héten, minden napom precízen kiszámított — és mégis tele van érzelemmel” – kezdte Instagram-posztját Dávid Petra, majd azzal folytatta, hogy versenyidőszakban hogyan képes fenntartani a versenyformáját:

Reggel: rizs, proteinpor


 

Utána: rizs, hal, zöldség.


 

Sok víz, kevés só.


 

Edzés: fókusz, türelem, utolsó finomhangolás.


 

Hangulat: egyszerre fáradt és izgatott — mert tudom, miért csinálom

– taglalta a kemény étrendet.

Ez az az időszak, amikor minden apróság számít. Nemcsak a tányéron, hanem fejben is. A test már készen áll — most a lélek dolgozik. Még 5 nap és újra ott állok a színpadon. És bár ez az út néha embert próbáló, minden pillanata megéri

– írta Petra. A bejegyzés nyitóképén egyébként egy hófehér versenybodyban feszítve mutatja meg makulátlan alakját, bronzos bőrén pedig látszik, mennyi órát fektetett bele abba, hogy ilyen külsővel rendelkezzen.

Hétfőn azzal kereste meg a követőit, hogy tanácsot adjanak: a jövő hét szombati versenyre vajon melyik body állna neki a legjobban? Petra ötféle bodyt is mutatott, majd rajongói készségesen válaszoltak neki. Legtöbben a nyitóképen látható lila-bordó szerelést választották.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu