"Ne bánd ha a söpredék lemorzsolódik!" Démonaival küzdött, és nyert a TV2 sztárja

Hatalmasat küzdött Dávid Petra az elmúlt napokban, és ezt a rajongóival is folyamatosan megosztotta. A TV2 Házasság első látásra és Farm VIP műsoraiból is ismert személyi edző a hétvégén Ausztriában vett rész egy testépítő versenyen, amelyről pénteken még úgy nyilatkozott, hogy fogalma sincs arról, elég lesz-e rá jelenlegi edzettsége. Most kiderült, hogy mire is volt elég mindig bombasztikus formája.

Bikinis fotóval ünnepelt Dávid Petra. Fotó: TV2

Démonaival kellett megküzdenie, de nyert Dávid Petra

Vasárnapi bejegyzésében Dávid Petra csodás hírekkel örvendeztette meg a rajongóit.

Túl Ausztria kupán! Hosszú és fárasztó nap volt, de nem múlt el érem nélkül.

- írta megkönnyebbülten a TV2 sztárja az Instagramon megosztott képei mellé.

...csapatostul érkeztünk, mindannyian kupákkal gazdagodtunk. Én fit modellben és bikini kategóriában lettem bronzérmes. Látom azt, hogy min kell még dolgozni, mik a hiányosságok!

- sorolta egyéni és csapatos eredményeit Petra, hozzátéve, hogy még úgy érzi van miben fejlődnie.

A híres kosárlabdázó, Barnai Judit, Judie is hozzászólt Petra teljesítményéhez: "Gratulálok! Brutál dög vagy". De a Farm VIP-ben köttetett barátságuk jegyében Kiara Lord sem hagyta szó nélkül barátnője teljesítményét, egy tűz és egy tapsoló emojival fejezte ki tetszését.

Egy másik posztban arról nyilatkozott Petra, hogy milyen érzés megküzdeni a negatív behatásokkal, amelyek egy ambiciózus embert érik életében, és, milyen érzés végleg megszabadulni a mérgező emberektől.

Akadnak az ember életében olyan emberek, akik idővel irigyek lesznek a sikereidre, vagy csak a saját konzervatív, szürke, beszűkült hozzáállásuk miatt megpróbálnak lehúzni téged és akár negatív megjegyzésekkel bomlasztanak. Az ilyen kapcsolatok nem hasznosak, sokszor nehéz felismerni és belátni, hogy ezek az emberek már nem kellenek az életedbe. Az elengedés is egy lecke. Mindig higgy magadban és következetesen haladj az úton, amit kijelöltél magadnak! Ne bánd ha a söpredék lemorzsolódik! Saját magadnak kell a legfontosabbnak lennie! Nekem többek közt egy ilyen felkészülési időszak ezt tanította meg!

- írta Petra, aki sosem adja fel a küzdelmet a negatív megjegyzések ellen.