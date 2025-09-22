"Ne bánd ha a söpredék lemorzsolódik!" Démonaival küzdött, és nyert a TV2 sztárja

Pár napja még kétségei voltak azzal kapcsolatban, hogy miként fog teljesíteni. Mostanára azonban bikinis fotóval ünnepelt Dávid Petra.
Hatalmasat küzdött Dávid Petra az elmúlt napokban, és ezt a rajongóival is folyamatosan megosztotta. A TV2 Házasság első látásra és Farm VIP műsoraiból is ismert személyi edző a hétvégén Ausztriában vett rész egy testépítő versenyen, amelyről pénteken még úgy nyilatkozott, hogy fogalma sincs arról, elég lesz-e rá jelenlegi edzettsége. Most kiderült, hogy mire is volt elég mindig bombasztikus formája.
Vasárnapi bejegyzésében Dávid Petra csodás hírekkel örvendeztette meg a rajongóit.
Túl Ausztria kupán! Hosszú és fárasztó nap volt, de nem múlt el érem nélkül.
- írta megkönnyebbülten a TV2 sztárja az Instagramon megosztott képei mellé.
...csapatostul érkeztünk, mindannyian kupákkal gazdagodtunk. Én fit modellben és bikini kategóriában lettem bronzérmes. Látom azt, hogy min kell még dolgozni, mik a hiányosságok!
- sorolta egyéni és csapatos eredményeit Petra, hozzátéve, hogy még úgy érzi van miben fejlődnie.
A híres kosárlabdázó, Barnai Judit, Judie is hozzászólt Petra teljesítményéhez: "Gratulálok! Brutál dög vagy". De a Farm VIP-ben köttetett barátságuk jegyében Kiara Lord sem hagyta szó nélkül barátnője teljesítményét, egy tűz és egy tapsoló emojival fejezte ki tetszését.
Egy másik posztban arról nyilatkozott Petra, hogy milyen érzés megküzdeni a negatív behatásokkal, amelyek egy ambiciózus embert érik életében, és, milyen érzés végleg megszabadulni a mérgező emberektől.
Akadnak az ember életében olyan emberek, akik idővel irigyek lesznek a sikereidre, vagy csak a saját konzervatív, szürke, beszűkült hozzáállásuk miatt megpróbálnak lehúzni téged és akár negatív megjegyzésekkel bomlasztanak. Az ilyen kapcsolatok nem hasznosak, sokszor nehéz felismerni és belátni, hogy ezek az emberek már nem kellenek az életedbe. Az elengedés is egy lecke. Mindig higgy magadban és következetesen haladj az úton, amit kijelöltél magadnak!
Ne bánd ha a söpredék lemorzsolódik! Saját magadnak kell a legfontosabbnak lennie! Nekem többek közt egy ilyen felkészülési időszak ezt tanította meg!
- írta Petra, aki sosem adja fel a küzdelmet a negatív megjegyzések ellen.
A mostani formám nem tudom mire lesz elég, erre a versenyre már nem olyan magabiztosan megyek, mint a nyárira. Milyen gyorsan elrepült ez a hónap, olyan mintha csak nemrég lett volna az, hogy a verseny drukk miatt alig jött álom a szememre. Lesz most miért újra izgulni!
- írta Dávid Petra még pénteken, a versenyre készülve. Kiemelkedő eredményeit nézve most már kijelenthető, hogy igazán nem volt miért izgulni.
