RETRO RÁDIÓ

Hízás ellen: a TV2 sztárja megmutatja, hova tedd a mérleget!

A csinos exfeleség sikerrel indult fitneszversenyen. Tudja, mi kell hízás ellen.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.09.20. 11:30
Dávid Petra Mérleg humor

A TV2 két sikeres realityjéből is ismerős lehet Dávid Petra! A személyi edző A Házasság első látásra című műsorban a Kabai Andrisnak mondta ki az igent, majd a Farm VIP-ben sztárok sorával küzdött meg. Legutóbb azzal került reflektorfénybe, hogy újból fitneszversenyzésre adta a fejét és a testét, a Balatonnál zajló megmérettetésről pedig öt éremmel térhetett haza. Most a hízás ellen hozott egy vicces megoldást.

Dávid Petra, hízás ellen
Dávid Petra hízás ellen mutatott módszere egyszerre tűnik viccesnek és hatékonynak (Fotó: TV2)

Petra hízás ellen mutatott módszere egyszerre tűnik viccesnek és hatékonynak

Az Instagram-oldalán és a TikTok-csatornáján egyaránt rendkívül aktív Petra az utóbbi felületen egy vicces videóval rukkolt elő, melyhez a következőt írta: „Megtaláltam a mérlegemnek a tökéletes helyet.”
S hogy hova került az eszköz? Pontosan a hűtőszekrény elé, oda, hova Petra áll, amikor ki akarja nyitni a frizsider ajtaját. Így, mielőtt benézne a hűtőbe, ellenőrizheti, hogy hány kiló... Ha több a kelleténél, akkor az eredményt látva elmehet a kedve a nassolástól! Nem rossz poén, bár ha belegondolunk, akár működhet is a dolog azoknál, akik a hűtőben tartják a nasit.

@davidpetraedzo #mérleg helye konyhában További diétás tippekért kövess be 😂 Ötlet: Elena #diéta #vicc #poen ♬ Messa da Requiem: II. Dies irae - Daniel Barenboim & Chicago Symphony Orchestra

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu