Hízás ellen: a TV2 sztárja megmutatja, hova tedd a mérleget!

A TV2 két sikeres realityjéből is ismerős lehet Dávid Petra! A személyi edző A Házasság első látásra című műsorban a Kabai Andrisnak mondta ki az igent, majd a Farm VIP-ben sztárok sorával küzdött meg. Legutóbb azzal került reflektorfénybe, hogy újból fitneszversenyzésre adta a fejét és a testét, a Balatonnál zajló megmérettetésről pedig öt éremmel térhetett haza. Most a hízás ellen hozott egy vicces megoldást.

Dávid Petra hízás ellen mutatott módszere egyszerre tűnik viccesnek és hatékonynak (Fotó: TV2)

Az Instagram-oldalán és a TikTok-csatornáján egyaránt rendkívül aktív Petra az utóbbi felületen egy vicces videóval rukkolt elő, melyhez a következőt írta: „Megtaláltam a mérlegemnek a tökéletes helyet.”

S hogy hova került az eszköz? Pontosan a hűtőszekrény elé, oda, hova Petra áll, amikor ki akarja nyitni a frizsider ajtaját. Így, mielőtt benézne a hűtőbe, ellenőrizheti, hogy hány kiló... Ha több a kelleténél, akkor az eredményt látva elmehet a kedve a nassolástól! Nem rossz poén, bár ha belegondolunk, akár működhet is a dolog azoknál, akik a hűtőben tartják a nasit.