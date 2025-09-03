RETRO RÁDIÓ

„Élvezzétek, én is azt tettem!” – pultot vitt a repülőre a Házasság első látásra nőcsábásza

Hiába volt nős, szégyentelenül csapta a szelet.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.09.03. 10:00
Házasság első látásra Kabai András Loving Arms

Nem tűnt ideális férjnek a Házasság első látásra című reality nőcsábásza, Kabai András. Hiába volt nős, nem igazán kereste a boldogságot felesége, Dávid Petra mellett. Szégyentelenül csapta a szelet másoknak: rámozdult Encire és Bogira is. A Loving Arms néven rádiósként és lemezlovasként is ismert Andris friss videójában nem csajozik, hanem élete egyik legmeghatározóbb szenvedélyét élte meg – Budapest felett.

petra andris
Már az első pillanattól halálra volt ítélve Petra és Andris kapcsolata (Fotó: tv2)

Megvan a szárnyaló érzés, amit akkor érzel, ha azt csinálod, amit igazán szeretsz? Én ezt most fizikailag is átéltem.
Budapest körül repkedtünk, közben pedig pár nyári kedvencemet összekevertem. Élvezzétek, én is azt tettem!

– írta Facebook-oldalán, s megosztotta azt a YouTue-videót, melyben egy pulttal szállt fel a repülőre és tényleg Budapest felett mixelte az idei nyár meghatározó slágereit.

 

