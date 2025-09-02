Ciki vagy sem, Házasság első látásra Zoli beismerte: „Egy órával hamarabb elment, mint én”

Szokatlan fotót és bejegyzést tett közzé a Házasság első látásra című realityből ismert dr. Gaál Zoltán fogorvos az Instagram-oldalán. Marica exe sajátos élményét osztotta meg.

Marica és Zoltán házassága álomszépen indult, de hamar jött a fájó ébredés (Fotó: TV2)

„Aki még nem próbálta a hálókocsit, annak csak ajánlani tudom!” – kezdte Zoli, majd egy beismerő vallomással folytatta.

Oké, nálam az élmény úgy indult, hogy a vonat egy órával hamarabb elment, mint én… mikor először próbaltam. De ne adjátok fel, tényleg megéri!

S hogy mik szólnak a hálókocsi mellett Zoltán szerint? Három érvet is említ: „Olcsóbb, mint a normál jegy, nem vesztesz időt, Meglepően kulturált /MÁV-szinten ez már prémium/)”

Ami a személyes tapasztalatokat illeti, azokról is őszintén ír Marica exe: „Én például 7 órát aludtam benne – pedig 185 cm vagyok, és nem rám szabták a fekhelyet. A kalauz is kedves volt (vagy csak mákom volt?). Egyedüli «extra szolgáltatás»: a horkoló angol útitárs… Legközelebb hozok füldugót, és tényleg 5 csillagot adok.”