Lola és kislánya is kiélvezte a hóesést: Lenka mindenki szívét megolvasztja
A csöppség élete során először találkozott hóval.
Hosszú évek óta nem látott hómennyiség érkezett hazánkba az elmúlt napokban és habár a havazásnak még nincs vége, sokan már most kirándulni mentek a hófödte helyekre. Az elképesztő látványnak pedig sokan örülnek, köztük hazai sztárjaink és celebjeink, így Lola is, akinek ráadásul kislánya, Lenka először találkozott hóval.
Az első hó
- írta a büszke énekesnő legújabb Instagram-posztjához, amelyben két képet is megosztott sétájukról. Ezeken pedig jól látni, a tavaly ősszel született Lenka már nagyot nőtt és apró, rózsaszín overálljában és pompomos sapkájában pedig egyszerűen megolvasztja a szíveket.
Lola és Lenka: ezért nem látni soha a kicsi arcát
Habár az énekesnő az anyaság minden pillanatát imádja, Lenka számára a mindenség, kislánya védelme mindent felülír:
Nem szeretném megmutatni. Jelenleg egy feladatom van, rá vigyázni. Furcsa világot élünk, nem szeretném, hogy mások hamarabb tudják, hogy néz ki, mint ő maga. Nagyon nehéz megállni, hogy ne mutogassam éjjel-nappal, de szerintem felelőtlenség lenne. Majd, ha ő szeretne szerepelni, megmutatom.
