Lola és kislánya is kiélvezte a hóesést: Lenka mindenki szívét megolvasztja

Hosszú évek óta nem látott hómennyiség érkezett hazánkba az elmúlt napokban és habár a havazásnak még nincs vége, sokan már most kirándulni mentek a hófödte helyekre. Az elképesztő látványnak pedig sokan örülnek, köztük hazai sztárjaink és celebjeink, így Lola is, akinek ráadásul kislánya, Lenka először találkozott hóval.

Lola és kislánya is kiruccanásra adta a fejét. Fotó: Facebook/Lola

Az első hó

- írta a büszke énekesnő legújabb Instagram-posztjához, amelyben két képet is megosztott sétájukról. Ezeken pedig jól látni, a tavaly ősszel született Lenka már nagyot nőtt és apró, rózsaszín overálljában és pompomos sapkájában pedig egyszerűen megolvasztja a szíveket.

Lola és Lenka: ezért nem látni soha a kicsi arcát

Habár az énekesnő az anyaság minden pillanatát imádja, Lenka számára a mindenség, kislánya védelme mindent felülír: