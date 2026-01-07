Drámai pillanatok Megyeri Csilla életében – Gyászolva búcsúzott a 2025-ös évtől

Az Ázsia Expressz szereplője korábban már bejelentette, hogy babát vár az olasz származású kedvesétől, viszont az influenszer 2025-ös éve ennek ellenére sem végződött felhőtlenül boldogan. Megyeri Csilla Instagram-bejegyzésében beszélt minderről kendőzetlenül.

Megyeri Csilla Ázsia Expressz-szereplőként is ismert (Fotó: Szabolcs László)

Megyeri Csilla őszintén beszélt az elmúlt év legmeghatározóbb pillanatairól

Megyeri Csilla terhességéről már sokat tudhatunk, mert ez egy igencsak boldog időszak az influenszer számára, viszont az elmúlt év egy igazi érzelmi hullámvasútként csapott le rá, amit most a követői is testközelből átélhettek. „Megannyi érzés kavarog most bennem...” – írta Csilla a bejegyzés elején, majd elárulta, hogy egy összefoglaló videót is szeretett volna készíteni 2025-ről, de végül úgy döntött, hogy nem erőlteti. A poszt három képe összegzi az elmúlt év legfontosabb és legaktuálisabb pillanatait. Bár az Instagramon csak pár fotó jelent meg, a háttérben drámai történetek is húzódnak. A szeretett kiskutyáját ugyanis az elmúlt napokban veszítette el.

A napokban 15 évesen elment Bancsó, a kutyusunk

– írta Csilla, majd ezután hozzátette, hogy az édesanyja születésnapját január 1-én ünnepelték. Ez a szinte egy időben történő két esemény adta meg igazán a múlt év érzelmi hullámvasút hangulatát.

A boldogság és a bánat képei

De, ami mégis a legizgalmasabb, hogy idén egy kisbabával bővül a családjuk. „Ez az élet... Hol jó dolgok történnek, hol rosszak” – írta Csilla és ezzel minden érzelmi spektrumot lefedett, amit az elmúlt év hozott számára. Csilla üzent a követőinek is „Köszönöm, hogy velem vagytok és kívánom mindenkinek a lehető legjobbakat az idei évre!” – fűzte hozzá Megyeri Csilla műsorvezető a posztja végén, aki mindezek mellett így fogalmazott a 2025-ös évéről:

Az idő szépen csendben teszi a dolgát... Minden tapasztalatnak megvan a maga pillanata

A bejegyzés gyorsan elérte a követőket, akik elárasztották Csillát támogatással, gratulációval és együttérzéssel, bizonyítva, hogy Csilla őszinte érzései mindenkit megérintettek.