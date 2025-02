Kiakadtak a követők: Megyeri Csilla ágyban reggelizik gyerekestől, kutyástól

Megyeri Csilla számtalan alkalommal oszt meg magáról magánéleti információkat, az Instagram-oldalán beszámol majd minden fontos eseményről, ami vele történik. Láttuk már randizás közben, az utazásain, edzésen vagy épp valamilyen kozmetikai kezelés alatt. A fotók általában pozitív fogadtatásban részesülnek, most azonban homok került a gépezetbe. A hétvégén megosztott egy fekete fehér fotót, amihez annyit írt, "csendes reggelek". A képen azonban több is van, mint amennyit sokan látni szeretnének...

Megyeri Csilla párja, Nico ágyba kapja a reggelit Fotó: Szabolcs László

Megyeri Csilla Instagram-oldala

A közösségi oldalra feltöltött fotón egy ágy látható, a lepedőn reggelivel. Kakaó, croissant, minden, ami egy tökéletes reggelihez kell. És még valami. A képen az látszik, hogy Csilla öleben van Mincsó, akinek az orra már oda is ér az egyik péksüteményhez. Ezenkívül egy aprócska babakéz is látszik, valaki éppen sütit majszolna...

A fotóhoz rövid idő alatt számos kedves komment érkezett Megyeri Csilla követőitől, de korántsem volt mindenki lelkes attól, hogy a kutyus is tányérból eszik, ráadásul az ágyon. Az influenszernek nagy valószínűséggel nem tetszettek a kritikus hozzászólások, mert azok nagy hirtelen el is tűntek a fotó mellől. Az ebbel kapcsolatban egyébként sosem tűrte Csilla, ha kritikát fogalmaznak meg, hiszen számára ez a kiskutya olyan, mintha a gyermeke lenne. Senkinek sem engedi meg, hogy akárcsak szóban is, de bántsák.