Megyeri Csilla nagy bejelentésre készül, a babáról van szó

A divatikon nemrégiben jelentette be, hogy párjával kisbabát vár. Megyeri Csilla most rajongóival együtt találgatja: kisfiút vagy kislányt hord-e a szíve alatt?

Megyeri Csilla várandós terhes

Megyeri Csilla nemrég osztotta meg a nagy hírt: első gyermeküket várják párjával. A baba érkezése 2025 februárjára várható, és a bejelentés idején már 17 hete titkolták az örömhírt a nyilvánosság előtt.

Megyeri Csilla újabb bejelentésre készül
Most egy humoros videóban próbálták kitalálni a baba nemét, természetesen a terhességi tünetek alapján. Csilla rajongóival közösen elemezte a jeleket, és megosztotta, milyen tapasztalatai voltak az első hónapok során.

Megyeri Csilla hétvégén tesz bejelentést

Sokan hisznek a terhességi tünetekben, figyelik is azokat, és van, aki szerint hatalmas baromság az egész – ezekből nem lehet megmondani a bébi nemét. Nagyon kíváncsiak vagyunk már, hogy kisfiúnk vagy kislányunk lesz. Hétvégén kiderül, csak ne essen az eső… Ti mit éreztek/gondoltok? Kisfiú vagy kislány van a pocakban?

- tette fel a kérdést követőinek Csilla.

A videóban olyan "rutin" kérdésekre válaszolt, mint például: van-e gyomorégése, jelentkezett-e reggeli rosszullét, vagy milyen formájú a pocakja. A válaszok alapján, legalábbis a népszerű babona szerint, inkább kislányt vár a divatikon.

De vajon mikor jön a hivatalos bejelentés, amit mindenki izgatottan vár? Egy biztos: a hétvége során minden kiderülhet.

 

