Sok házaspárnak drukkoltak a Házasság első látásra című reality nézői, ám ahol borítékolhatónak tűnt a bukás, az Petra és Andris kapcsolata volt. Nem is bírták ki együtt a műsor végéig: a férj kidobta otthonából a feleségét,utóbbi pedig a vécén húzta le házasságuk jelképét. Andris viselkedése sokaknál kiverte a biztosítékot, nem csak Petránál és barátainál, de a nézők között is. A műsort felvétele óta sok idő eltelt, az egykori házaspár tagjai megbeszélték a nehézségeiket, és úgy tűnik, rendezték a konfliktusokat. Míg Petra tovább növelte sikertelen randijai sorát, az építészmérnök lemezlovasra, Andrisra rátalált a szerelem, s Loving Arms művésznéven újabb és újabb zenei sikereket ér el. Most például egy különleges projektbe kezdett!

Petra és Andris házassága felért egy elrettentő példával (Fotó: TV2)

Andris beszerzett egy mobil DJ-pultot, melynek elejére egy szelfikamera került, így a szerkezetet a nyakába akasztva, mobil-lemezlovasként az utcán sétálva is tudja szórakoztatni az embereket. Hasonló ötlettel már évekkel ezelőtt előrukkolt egy SUAT művésznevű lemezlovas, ám Petra exe csavart egy nagyot a dolgon! Andris ugyanis nem egy sima, hanem egy 360 fokos kamerát szerelt a szelfiállványra, és a budapesti Erzsébet térről indulva egy hatalmas sétát tesz a Váci utcában, miközben kedvenc zenéit pörgeti. Az így készült, és a YouTube-ra felkerült videó érdekessége, hogy a néző menet közben maga dönthet arról, merre is szeretne nézni! Mindezt nyilak vagy a mobiltelefon mozgatásával – 360 fokban! Így nem csak szemből látható a DJ, de megnézhetjük, hogy ő mit lát, mi történik előtte, mellette, mögötte vagy éppen felette! vagyis Andris a különleges felvétellel mindent megmutatott az utcán!

Ráadásul a Walk'n'Vibe fantázianevű projekttel a lemezlovas számos más városba is szeretne eljutni, mi több, már most szavazást indított, hogy milyen zenéket pörgessen a következő helyszínen!

Nézd meg a nem mindennapi felvételt!