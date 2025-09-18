Nem fogta vissza magát Dávid Petra: „Ne csak ülj ölbe tett kézzel”

A fitneszguru elmondta véleményét erről. Dávid Petra megdöbbentette rajongóit.
Az ősszel elérkezett a változás és az új lehetőségek korszaka, amiket sokan ki is használnak. Dávid Petra életében viszont már végbement a változás, sokat fejlődött régi énjéhez képest, amiről mindig szívesen beszél rajongóinak.
A Házasság első látásra sztárja az évek alatt sokat fejlődött, lefogyott, életmódot változtatott, elkezdett keményen edzeni. Összességében nem a kanapén ülve várta, hogy elérkezzen a várva várt csoda, hanem kikapcsolta a tévét, ahelyett, hogy másokra várt volna.
Már az Instagram felületére érve is látni, mekkora fejlődésen ment keresztül az utóbbi időben, a sztár most másoknak is elárulja, mi az amit tenni kell, ahhoz, hogy a fejlődés útjára lépjenek.
Ha hiszel valamiben, akkor ne csak ülj ölbe tett kézzel, a tévében bámulva az eseményeket, a kanapéról szurkolva, hogy majd csak lesz valami. Ha hiszel valamiben, akkor menj, és tegyél is érte valamit, ne másokra várj, hogy majd elintézik helyetted. Ha valami nem tetszik a közösségben, ahol élsz, akkor változtass a dolgokon! Vállalj szerepet, és küzdj meg azért, amit szeretnél! 15 év van a 2 kép közt. Szerintem előnyömre változtam!
- írta bejegyzéséhez Dávid Petra.
A változás valóban döbbenetes, így nem csak a levegőbe beszél a gyönyörű fitneszikon.
