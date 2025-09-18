RETRO RÁDIÓ

Nem fogta vissza magát Dávid Petra: „Ne csak ülj ölbe tett kézzel”

A fitneszguru elmondta véleményét erről. Dávid Petra megdöbbentette rajongóit.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.18. 17:30
Dávid Petra vélemény fitnesz lady

Az ősszel elérkezett a változás és az új lehetőségek korszaka, amiket sokan ki is használnak. Dávid Petra életében viszont már végbement a változás, sokat fejlődött régi énjéhez képest, amiről mindig szívesen beszél rajongóinak. 

Dávid Petra
Dávid Petra kemény dolgokat közölt követőivel Fotó: Bors/Markovics Gábor

Dávid Petra nem finomkodott

A Házasság első látásra sztárja az évek alatt sokat fejlődött, lefogyott, életmódot változtatott, elkezdett keményen edzeni. Összességében nem a kanapén ülve várta, hogy elérkezzen a várva várt csoda, hanem kikapcsolta a tévét, ahelyett, hogy másokra várt volna.

Már az Instagram felületére érve is látni, mekkora fejlődésen ment keresztül az utóbbi időben, a sztár most másoknak is elárulja, mi az amit tenni kell, ahhoz, hogy a fejlődés útjára lépjenek.

Ha hiszel valamiben, akkor ne csak ülj ölbe tett kézzel, a tévében bámulva az eseményeket, a kanapéról szurkolva, hogy majd csak lesz valami. Ha hiszel valamiben, akkor menj, és tegyél is érte valamit, ne másokra várj, hogy majd elintézik helyetted. Ha valami nem tetszik a közösségben, ahol élsz, akkor változtass a dolgokon! Vállalj szerepet, és küzdj meg azért, amit szeretnél! 15 év van a 2 kép közt. Szerintem előnyömre változtam!

- írta bejegyzéséhez Dávid Petra.

A változás valóban döbbenetes, így nem csak a levegőbe beszél a gyönyörű fitneszikon.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu