Előkerültek Dávid Petra félmeztelen fotói

A személyi edzőt a nézők a TV2-n, a Házasság első látásra című műsorban ismerhették meg. Dávid Petra azóta 36 ezer követőt gyűjtött az Instagramon, most épp levette a felsőjét, így fotózták egy tengerparton.
Dávid Petra a TV2-n lett ismert, a remek nézettséget szállító Házasság első látásra című műsorban: a reality után több produkcióban felbukkant, így a Farm VIP nézői is láthatták a képernyőn.
A realityceleb egyre sportosabb lett, egyre merészebb képeket tett ki magáról, legutóbb például fürdőruhafelső nélkül fotózták, melyet ide kattintva tud megnézni.
A Házasság első látásra párkapcsolati szakértői Kabai András mellé tették, a reality lényegének megfelelően úgy házasodtak össze, hogy egyáltalán nem ismerték egymást, nem találkoztak korábban. Ez a kapcsolat azonban hamar tönkrement, a nézők hetekig figyelték, hogy csak küzdenek, szenvednek a másikkal, nincs semmiféle fejlődés, egy zsákutca a házasságuk.
„Végre egy olyan nyaralás, ahol büszkén feszíthetek bikiniben!” – írta korábban egy posztjában. „Ne nyárra akarj jobb testet, ne nyárra diétázz, ne májusban kapcsolj, hogy el kéne kezdeni edzeni! Tarts egész évben egy élhető, élvezhető étrendet, ami szolgálja a céljaid!” – javasolta követőinek.
Arról is értekezett, hogy az elmúlt tíz év az előnyére vált, de hozzátette, szakemberek is segítették abban, hogy megváltozzon a külseje, a száját, arcát is feltöltötték, és a botoxot sem tagadja. „Én verseny után biztos felkeresem őket, mert a nagy diéta után rám fog férni egy kis fiatalítás” – jegyezte meg.
„Tízes skálán ez milyen nyár volt? Nekem legyen hatos, mert a színfalak mögött sok minden történt. Volt olyan férfi, ha annak mondanám, akinek köszönhetek jó pár nem vidám percet. Amiről sejted, nem lesz jó, az nem is lesz az.”
Illetve kiderült, hogy voltak olyan barátaim, akiket csak azért gondoltam barátnak, mert már régóta ismerjük egymást.
„Viszont már csak látszatdolog volt, így kénytelen voltam elengedni őket. Egy pár emberről kiderült, hogy minden körülmények közt tudok rájuk számítani, és ezek a kapcsolatok erősebbek is lettek” – fejtegette. Korábban volt olyan, hogy utcán is ismerkedett, de csúnya kudarc lett a vége, és arról is beszélt, hogy újra beszállna a TV2-es párkereső műsorba. A napokban egy titokzatos, idegen férfival utazott Ibizára.
A versenyzéssel kapcsolatban elmondta, hogy adott neki sok jót, de volt benne lemondás is. „Néha olyan volt ez a nyár, mint egy érzelmi hullámvasút, egyszer fent, egyszer lent. Megmutattam újra, hogy akarattal, következetességgel, szorgalommal hogyan tudom formálni a testem, és öt éremmel lettem gazdagabb. Kíváncsi vagyok, az ősz mit tartogat!” – jegyezte meg.
