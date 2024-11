Megszólalt Dávid Petra a Házasság Első Látásra új szereplőiről: "kár, hogy most nem lehetek ott, irigylem is őket"

Ennek ellenére én nem reagáltam volna ennyire elutasítóan egy ilyen helyzetben, hiszen a kisgyerek nem tehet semmiről. Meg tudom érteni, mit érzett, hiszen én is féltékeny voltam Anyukámra, mert ő volt a mindenem és rossz érzés volt megélnem, hogy másokkal ismerkedik. El sem tudom képzelni, milyen lett volna, ha egy férfi még el is zárkózott volna előlem. De meg lehet érteni azt is, ha valakinek meg az az egyetlen kikötése, hogy nem akar partnert gyerekkel.