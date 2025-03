„Biztos a ruha alatt jó a tested” – kiakadt a Házasság első látásra sztárja, többgyermekes apuka próbálkozott be nála

Dávid Petra próbálkozik már egy ideje a férfiakkal, először a nyilvánosság előtt a Házasság első látásra adásában tett így, amikor vaktában igent mondott az oltár előtt egy olyan férfinek, akivel a házasságot még hat hétig sem sikerült kihúzni. Remélhetőleg a Farm VIP hamarosan induló adásaiban jobban alakul számára a történet.

Dávid Petra épp nőnapon járt pórul egy ismeretlennel (Fotó: Dávid Petra)

Dávid Petra párja még várat magára

A személyi edző többször osztotta már meg követőivel balul elsült randijait, fuccsba ment házassága után ugyanis nem titkolt szándéka megtalálni az igazit, hiszen a műsorba is ezért ment: szingli volt és nem volt mit veszítenie. Bár párkapcsolatot nem nyert ezzel, de ismertséget és tapasztalatot mindenképp hozott neki a konyhára. Dávid Petra TikTok-videóban is sokszor jelentkezik praktikákkal, ezúttal pedig újfent egy balul elsült randijáról számolt be. Egész pontosan nem is randi volt, de lehetett volna belőle az is, ha jól alakul.

Nem mondom, hogy kerestem és vártam az alkalmat, de megtalált. Sétáltam az utcán és egy szimpatikusnak tűnő úriember leszólított engem, megdicsérte Manócskát, hogy nagyon aranyos

– kezdi Petra, aki ezen a ponton még nagyon lelkes volt.

Utána jött a feketeleves

„Elkezdtünk beszélgetni, végül kiszállt az autóból és bemutatkozott, de valahogy nagyon gyorsan szóba került az, hogy kétszeresen elvált és mindkét feleségétől van 1-1 gyereke, illetve most költözött külön az anyjától a 3. kerületbe, mert nagyon kellemetlen, hogy hazaviszi éjszakára a nőket a szülői házhoz. Ezenkívül munkanélküli.”

Petra ekkor – saját bevallása szerint – még mindig kompromisszumkész lett volna, de sajnos hamarosan kiderült, hogy kár lett volna érte, az elsőre szimpatikus férfi ugyanis a következőkkel folytatta:

A szemeiden látszik, hogy te jó csaj vagy. Olyan vadnak tűnsz. És amúgy személyi edző vagy? Akkor biztos a ruha alatt jó a tested, igaz?

A kicsit sem ízléses megjegyzések végül kiverték a biztosítékot és Petra végül faképnél hagyta az illetőt. „Pedig ez a sztori olyan jól is elsülhetett volna, nőnapon! Végre valaki személyesen leszólít, nem pedig tinderen, de azt hiszem, hogy ha itt folytattam volna, akkor nem csak egy darab »miért vagyok még mindig szingli« rész jött volna létre, hanem egy egész sorozat is” – zárta végül gondolatait csalódottan.