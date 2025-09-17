Titkos idegen, szerelem, kapcsolat – kitálalt a Házasság első látásra sztárja

Bár a naptárra nézve véget ért a nyár, és Dávid Petra is hazatért a vakációjáról, két dögös ibizai fotóval azért sikeresen felidézte a legforróbb évszakot. A Házasság első látásra sztárja egyúttal a magánéletéről is vallott.

Dávid Petra, a Házasság első látásra sztárja a magánéletéről vallott.

A Házasság első látásra sztárja tiszta vizet öntött a pohárba

„Az elmúlt időszakban olvastam magamról már mindent is (...). Titkos hódolóimból – úgy fest – több is van, és már magam sem tudom, kivel vagyok kapcsolatban, miközben tévéműsor kereteiben házasodnék is (utóbbi mondjuk igaz, szerettem azt a műsort).

Nyáron úgy döntöttem, ezt az évemet a versenyzésnek szentelem és én nem tudok annyira jól zsonglőrködni az időmmel és az energiámmal, hogy emellett «ennyi» férfi ügyem legyen. Nincsen szó semmilyen titkos idegenről, szerelemről, kapcsolatról. Barátaim vannak és a versenybikinim.”

– írta Dávid Petra az Instagram-oldalán. Igaz, mindehhez két olyan szexi felvételt mellékelt, amire azonnal ugranak az ismerkedni vágyó pasik. A két képen ugyanis elképesztő szögből fotózták a Házasság első látásra sztárjának melleit.

