„Szép hasizom” – bikiniben, daruval és jakuzzival pózol Házasság első látásra Reni

Budapest Eye, Szent István-bazilika és egy fránya építési daru – ezzel a háttérrel pózolt Házasság első látásra Reni, aki egy háztetőre telepített jakuzziban pózolva mutatta meg hibátlan testét bikiniben. Sőt, az Instagram-oldalát követők azt is eldönthették, hogy Wollner Péter Brumi exének a bal vagy a jobb profilja előnyösebb!

Vajon a bal vagy a jobb profilja előnyösebb Házasság első látásra Reninek? (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Reni bikinis fotói egy sor bókot hoztak

Ezúttal nem kötöttek bele Házasság első látásra Renibe a plasztikai sebész által megformált mellei miatt, ugyanakkor dicséret érte a szépen kidolgozott hasát és a combjait!

„Szép hasizom”

„Biztos kellemes az idő a tüneményes testednek. Szuper combok”

„Nagyon, de nagyon csodaszép, elképesztő, gyönyörű szép vagy, puszillak sokszor”

„Fantasztikus ”

„Csodás”

– röpködtek a rajongók bókjai.

Neked Házasság első látásra Reni bal vagy jobb profilja tetszik jobban?