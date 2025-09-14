„Szép hasizom” – bikiniben, daruval és jakuzzival pózol Házasság első látásra Reni

Mindkét oldalát megmutatta Brumi exe. Házasság első látásra Reni tűzbe hozta a rajongóit.
Budapest Eye, Szent István-bazilika és egy fránya építési daru – ezzel a háttérrel pózolt Házasság első látásra Reni, aki egy háztetőre telepített jakuzziban pózolva mutatta meg hibátlan testét bikiniben. Sőt, az Instagram-oldalát követők azt is eldönthették, hogy Wollner Péter Brumi exének a bal vagy a jobb profilja előnyösebb!
Ezúttal nem kötöttek bele Házasság első látásra Renibe a plasztikai sebész által megformált mellei miatt, ugyanakkor dicséret érte a szépen kidolgozott hasát és a combjait!
„Szép hasizom”
„Biztos kellemes az idő a tüneményes testednek. Szuper combok”
„Nagyon, de nagyon csodaszép, elképesztő, gyönyörű szép vagy, puszillak sokszor”
„Fantasztikus ”
„Csodás”
– röpködtek a rajongók bókjai.
Neked Házasság első látásra Reni bal vagy jobb profilja tetszik jobban?
