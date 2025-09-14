RETRO RÁDIÓ

„Szép hasizom” – bikiniben, daruval és jakuzzival pózol Házasság első látásra Reni

Mindkét oldalát megmutatta Brumi exe. Házasság első látásra Reni tűzbe hozta a rajongóit.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.09.14. 21:00
Házasság első látásra daru jakuzzi Reni bikiniben

Budapest Eye, Szent István-bazilika és egy fránya építési daru – ezzel a háttérrel pózolt Házasság első látásra Reni, aki egy háztetőre telepített jakuzziban pózolva mutatta meg hibátlan testét bikiniben. Sőt, az Instagram-oldalát követők azt is eldönthették, hogy Wollner Péter Brumi exének a bal vagy a jobb profilja előnyösebb!

Házasság első látásra Reni
Vajon a bal vagy a jobb profilja előnyösebb Házasság első látásra Reninek? (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Reni bikinis fotói egy sor bókot hoztak

Ezúttal nem kötöttek bele Házasság első látásra Renibe a plasztikai sebész által megformált mellei miatt, ugyanakkor dicséret érte a szépen kidolgozott hasát és a combjait!

„Szép hasizom”

„Biztos kellemes az idő a tüneményes testednek. Szuper combok”

„Nagyon, de nagyon csodaszép, elképesztő, gyönyörű szép vagy, puszillak sokszor”

„Fantasztikus ”

„Csodás”
– röpködtek a rajongók bókjai.

Neked Házasság első látásra Reni bal vagy jobb profilja tetszik jobban?

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu