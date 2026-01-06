Sajtóinformációk szerint elhunyt Tarr Béla nemzetközi hírű, Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező – írja a Bors. A rendező a 2025-ben irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Krasznahorkai László több ismert művét, így a Sátántangót, a Werckmeister harmóniákat és a A torinói ló című alkotását is vászonra vitte.

Meghalt Tarr Béla Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

70 évesen hunyt el Tarr Béla

Tarr Béla amatőrként kezdett filmezéssel foglalkozni. 1977-től a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatója volt rendezői szakon. 1981–1990 között a Mafilm rendezője, 1981-ben más rendezőkkel közösen megalapította a Társulás Stúdiót, amely négy évig működött. 1987-től működik együtt Krasznahorkai László regényíróval. Filmjeit nagy sikerrel mutatták be többek között Franciaországban, Olaszországban, Izraelben, Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban.

Tarr Bélát a Guardian című brit lap a világ legjobb filmrendezői listáján a 13. helyen említi, így a magyar rendező megelőzi Quentin Tarantinót, Robert Altmant, Pedro Almodovárt és Steven Spielberget is.

2007 májusában a cannes-i fesztiválon Georges Simenon regénye alapján készült A londoni férfi című filmjével vett részt a hivatalos versenyprogramban. Szabó István Hanussen című filmjének 1988-as meghívása óta nem volt magyar játékfilm a fesztivál legfontosabb szekciójában.

2011-ben pedig az utolsó filmje, A torinói ló versenyzett és nyerte el az Ezüst Medve-díjat a Nemzetközi Berlini Filmfesztiválon.

2022-től a Freeszfe Egyesület elnöke – írja Tarr Béláról a Wikipédia.