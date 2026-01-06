„Úgy akartak szájbarúgni, mit senki mást” – Hegyes Bercit nap mint nap megtámadták

Az elmúlt években egyre többen emelik fel a hangjukat az iskolai és kortársak közötti bántalmazás ellen, és egyre nagyobb hangsúlyt kap a szülők, pedagógusok és diákok tudatosságra nevelése. A személyes történetek ereje sokszor többet mond minden statisztikánál, különösen akkor, ha egy ismert és sikeres fiatal áll ki a nyilvánosság elé. Ezútal Hegyes Berci osztotta meg saját élményeit azokról az évekről, amikor minden nap kihívást jelentett az iskolába járás.

Hegyes Berci nem engedett a megfélemlítő kortásaknak, kiállt saját értékei, gondolatai mellett (Fotó: Mediaworks archív)

Hegyes Berci: „Egy igazi büdös kis stréber voltam”

Hegyes Bercit az elmúlt években ha valaki látta versenyeken, televíziós műsorokban vagy a táncparketten, egy magabiztos, felszabadult és humoros fiatal képe rajzolódhatott ki előtte. Olyasvalakié, aki tele van önbizalommal, könnyedén kapcsolódik másokhoz, és láthatóan jól érzi magát a bőrében. Éppen ezért lehet sokkoló sokak számára az, amit egy podcastbeszélgetésben elárult gyerekkoráról és iskolai éveiről.

A Csibész Boiz Podcast legújabb adásában őszintén beszélt arról, hogy korábban rengeteg verbális és fizikai bántalmazás érte. Elmondása szerint volt egy kisebb csoport, amely rendszeresen kipécézte őt: testnevelésórán lökdösték, a szünetekben padokat toltak rá, és gyakran „véletlennek” álcázott, durva fellökésekkel alázták meg. Saját bevallása szerint az sem segített a helyzetén, hogy sportolt, jól tanult, és a tanárok kedvelték – sőt, úgy érzi, ez csak tovább erősítette a támadásokat.

Nem segített az, hogy sportoltam és jól tanultam, hoztam az eredményeket, jó jegyeim voltak, egy igazi büdös kis stréber voltam és a tanárok imádtak. Ez nem segített ezen az egész helyzeten. Szerintem úgy akartak szájbarúgni, mit senki mást.

Szociális érzékenysége már többször tanúbizonyságot nyert, karácsony előtt az Ökumenikus Segélyszervezet hagyományos karácsonyi ételosztásán is ott volt (Fotó: Mediaworks archív)

Kiegyensúlyozott életet épített

A történet azért is fontos, mert rámutat arra, hogy a sikeresnek tűnő felnőtt mögött milyen fájdalmas múlt húzódhat meg. Berci szívén hordozza ezt az ügyet és maga is hangsúlyozta, hogy szívesen lenne egy iskolai erőszak elleni kampány arca, mert saját tapasztalatai révén hitelesen tudna beszélni a bullying következményeiről. Azóta megtalálta a helyét a világban, s láthatóan jól rézi magát a bőrében. A közösségi médiában nemrég új oldalát is megmutatja: Hegyes Berci TikTok felületén nemcsak a tánc és a humor kap helyet, hanem újabban főzős videók is, amelyekben könnyed, játékos stílusban szólítja meg követőit. Hegyes Berci Mihályfi Luca oldalán úgy tűnik tartós boldogságra lelt, s így mind a magánéletében, mind a karrierjében siekresnek mondhatja magát.