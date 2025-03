Hegyes Berci megosztotta hálószobatitkait: „Meztelenül alszunk!” - Videó

Március 30-én, vasárnap este folytatódik a Nagy Duett műsora. Ahogy az lenni szokott, úgy a harmadik élőshowban is fergeteges a hangulat. A műsorvezetők, a zsűri és a versenyzők között is folyamatos az adok-kapok, meg a viccelődés is.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci / Fotó: Szabolcs Laci

Szabó Zsófi például Hegyes Berciék produkciója után a két versenyző előtt jelentette ki, hogy nem akarja őket többet látni, mert fiatalok, irigylésre méltók ráadásul bomba formában vannak és még egy párt alkotnak. Erre tudott még egy lapáttal rátenni Hegyes Berci, aki büszkén közölte ország-világ előtt, hogy amúgy ők meztelenül alszakank.

Hegyes Berci és Mihályfi Luca hálószoba titkáról a videót megtekintve hallhatsz: