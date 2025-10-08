„A nőiesség attitűd” – Dávid Petra kíméletlenül odaszólt az őt bírálóknak

Folyamatos edzésben van és nem is lassít az iramon Dávid Petra, aki sorra nyeri el a fitneszversenyek résztvevői elől a díjakat. Ám az érme nem csak egy szép dísz, elnyerése mögött hónapok kínkeserves edzéssel teli munkája áll és az vesse rá az első követ a fitneszcsillagra, aki utána tudja csinálni.

Dávid Petra folyamatos edzésben vn Fotó: MW

Dávid Petra követői támadják őt

Nem egyszerű egy sztárnak sem az élete, hiszen a közösségi média véleményformáló ereje hatalmas, így nem csak a pozitív visszhang talál meg, hanem belefuthatnak a negatív véleményekbe is.

A Házasság első látásra sztárja, azonban nem egy félős típus, kiáll magáért és nem is várnánk kevesebbet egy ilyen erős akaratú nőtől.

Tegnap páran azt írták, hogy „ez már nem nőies”. Na, hadd mondjak valamit

- kezdte bejegyzésében, amelyet előző posztja kapcsán említett.

Annak ellenére, hogy a fotó mellé az edzése mögött álló kemény időszakot említi, volt olyan, akinek nem feltétlen ez az üzenet jött át, csak a fotót nézték és bírálták. Ennek apropóján Petra úgy érezte muszáj megszólalnia és kiállnia amellett, amiben hisz.

„A nőiesség nem egy szoknya hossza, nem a körömlakk színe, és főleg nem az, hogy mennyi izom van a combomon. A nőiesség attitűd. Az, ahogy megjelenek. Ahogy kiállok magamért. Ahogy dolgozom minden nap önmagamon — testben és fejben. Mert ez az erő, ez a kitartás, ez a szenvedély… na, ez az igazi nőiesség. Az edzés nem elvesz belőlünk, hanem megformál minket. Formás testet, tartást, önbizalmat ad. Nem a külső miatt edzem — hanem mert szeretem, amit a mozgásból kapok: erőt, egészséget, önuralmat. Szóval ha valaki szerint ez „túl sok”… akkor talán ideje újraértelmezni, mit jelent nőnek lenni” - fejezte be gondolatait.