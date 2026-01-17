Házasság első látásra Sanya: kevés dologban hiszek, de a sorsban nagyon!

Bár Varga Sanya a házasságot választotta volna, Fűzfa Rita a válás mellett döntött. Így ért véget a Házasság első látásra legutóbbi évada az egyik legnagyobb változáson keresztülment pár számára. A nézők az évad során megismerhették Sanya zsánerét, aki – most a férfi mellett mosolyog annak közösségi oldalán. „Ami késik, az eljön” – nyomatékosította a személyi edző, aki elképesztően szexi fotókat osztott meg új párjáról.

Rita a válást választotta, Sanya a Házasság első látásra után talált rá a boldogságra (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Házasság első látásra Sanya: nekem mindig akkor működtek a dolgok, ha nem görcsöltem

Röpködtek a hozzászólások Varga Sanya közösségi oldalán közzétett posztja alatt. A többség örült az boldogságának.

Öröm látni Varga Sanya, hogy megtaláltad, aki valóban boldoggá tesz. Nagyon csinos, vonzó hölgy. Még sok boldog pillanatot kívánok nektek!

– írta valaki.

„Édes vagy, köszönjük!”

– reagált Rita exe. Ám akadt, aki kevésbé volt lelkes.

„Te tudod..... de sok sikert kívánok”

– jegyezte meg más.

Sanya azonban nem sértődött meg, sőt! Hosszan és őszintén válaszolt:

Én kevés dologban hiszek, de a sorsban nagyon! Nekem mindig akkor működtek a dolgok, ha nem görcsöltem, hanem ellazultam, hagytam magam sodródni a történésekkel. Ha valaki megjelenik a legváratlanabb helyről az életedben, annak oka van, nem szabad elengedni. Lehet, életed legjobb döntését hozod, de az is lehet, hogy nem, de mégis adsz egy esélyt! Nem tudhatod, meddig tart, de azt az időt próbáld meg a legjobb érzéssel eltölteni.

