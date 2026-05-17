Öt meseszép kastély Budapest környékén, amit legalább egyszer látnod kell
A kastélyok történetei mai napig megmaradtak az épületek falai között, és a fényűző élet átéléséhez nem is kell messzire menni. Összeválogattunk 5 kastélyt, amely Budapestről legfeljebb egy óra alatt elérhető, és akár a hétvégén is meglátogathatjuk azokat!
Nem csak a varázslatos beltér, korhű bútorok, romantikus kastélykertek és a barokk művészet elemei miatt érdemes elmenni a kastélyokba, hanem a történelem egy darabját is megismerhetjük látogatásaink során. Habár eredeti állapotukat már nem teljesen tükrözik, ezek a restaurált kastélyok mégis visszaidézik az főúri életérzését. Ezek a Budapest környéki kastélyok alig egy óra utazással megközelíthetőek, így tömegközlekedéssel is kiutazhatunk a belvárosi forgatagból.
Gödöllő – Grassalkovich-kastély
Magyarország legnagyobb barokk kastélya a 18. század közepén épült Grassalkovich I. Antal számára, Mayerhoffer András tervei alapján. Később királyi birtokként szolgált, megfordult itt Mária Terézia is. A 19. században I. Ferenc József és Sisi koronázási ajándéka lett. Az épület volt Horthy Miklós nyári rezidenciája, majd szovjet laktanya és szociális otthon is működött itt. Az 1996 óta zajló felújításokat követően a kastély ma múzeum, rendezvényhelyszín és turisztikai látványosság, ahol többek között az ország egyetlen barokk színháza, a Sisi kérésére épült lovarda, Horthy bunkere és a kastélypark is látogatható.
Martonvásár – Brunszvik-kastély
Az eredetileg barokk kastélyt a 19. század végén alakították át a ma is látható angol neogótikus épületté. A Brunszvik család több generáción át bővítette és formálta, később József főherceg, majd a sörgyáros Dreher Antal tulajdonába került. 1953 óta az MTA Agrártudományi Kutatóközpontja működik benne. A kastélyt egy híres angolpark veszi körül tóval és szigettel, ahol nyáron Beethoven-emlékkoncerteket tartanak. A zeneszerző szoros kapcsolatban állt a családdal, emlékmúzeumában levelek, dokumentumok és személyes tárgyai is láthatók.
Nagykovácsi – Teleki-Tisza-kastély
A klasszicista kastély a 19. század közepén épült, a Wattay, majd a Teleki és Tisza család vadászkúriájaként szolgált. Történelmi szerepe is jelentős: 1849-ben Görgei Artúr főhadiszállása volt, 1956-ban pedig Király Béla nemzetőrsége használta utolsó szálláshelyeként. Az államosítás után kollégium működött benne, majd a Magyar Cserkészszövetség tulajdonába került, amely gyermek- és ifjúsági központtá alakította. A 2017-ben felújított kastély ma rendezvényközpontként és esküvői helyszínként működik. A kastélyt egy hatalmas park veszi körül, amin keresztül folyik az Ördög-árok. Az épület több film és sorozat forgatási helyszíne volt, köztük az Az elvarázsolt dollár és a Jóban Rosszban.
Rákoskeresztúr – Podmaniczky-Vigyázó-kastély
A 18. század közepén épült barokk kastélyt Bujanovszky Elek és Podmaniczky Erzsébet építtette, akik a burgonyatermesztés hazai úttörői közé tartoztak. A kastély később a Podmaniczky, majd a Vigyázó család tulajdona lett, és az 1838-as pesti árvíz idején menedéket nyújtott a menekülőknek. A birtok végül a Magyar Tudományos Akadémiához került, parkjának felparcellázásával pedig új városrészek jöttek létre. Az épületet a második világháborús fosztogatások és az államosítás erősen megviselte, majd egy 1996-os tűzvész után a 2010-es években teljesen felújították. Ma neobarokk pompájában áll, belső terei csak rendezvények idején látogathatók, emellett távírómúzeum is működik benne.
Pesthidegkút – Klebelsberg-kastély
A hidegkúti birtokon a török uralom után először gazdatiszti udvarház és vendégház állt, majd a terület a Szunyogh, később a Parsch család tulajdonába került. A kastély legismertebb lakója gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter volt. A második világháború után az állam kisajátította az épületet, amelyet szanatóriumként és üdülőként használtak, majd hosszú időre elhagyatottá vált. A 2015-ben kezdődő felújítás után 2017-ben nyílt meg újra, ma kulturális emlékhelyként, szállodaként és rendezvényhelyszínként működik.
