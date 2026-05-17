Öt meseszép kastély Budapest környékén, amit legalább egyszer látnod kell

Nem csak a varázslatos beltér, korhű bútorok, romantikus kastélykertek és a barokk művészet elemei miatt érdemes elmenni a kastélyokba, hanem a történelem egy darabját is megismerhetjük látogatásaink során. Habár eredeti állapotukat már nem teljesen tükrözik, ezek a restaurált kastélyok mégis visszaidézik az főúri életérzését. Ezek a Budapest környéki kastélyok alig egy óra utazással megközelíthetőek, így tömegközlekedéssel is kiutazhatunk a belvárosi forgatagból.

A Grassalkovich-kastély körül hatalmas kastélypark terül el. Fotó: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock

Gödöllő – Grassalkovich-kastély

Magyarország legnagyobb barokk kastélya a 18. század közepén épült Grassalkovich I. Antal számára, Mayerhoffer András tervei alapján. Később királyi birtokként szolgált, megfordult itt Mária Terézia is. A 19. században I. Ferenc József és Sisi koronázási ajándéka lett. Az épület volt Horthy Miklós nyári rezidenciája, majd szovjet laktanya és szociális otthon is működött itt. Az 1996 óta zajló felújításokat követően a kastély ma múzeum, rendezvényhelyszín és turisztikai látványosság, ahol többek között az ország egyetlen barokk színháza, a Sisi kérésére épült lovarda, Horthy bunkere és a kastélypark is látogatható.

A kastély átalakításai után Tudor-stílusú külsőt és belsőt kapott. Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Martonvásár – Brunszvik-kastély

Az eredetileg barokk kastélyt a 19. század végén alakították át a ma is látható angol neogótikus épületté. A Brunszvik család több generáción át bővítette és formálta, később József főherceg, majd a sörgyáros Dreher Antal tulajdonába került. 1953 óta az MTA Agrártudományi Kutatóközpontja működik benne. A kastélyt egy híres angolpark veszi körül tóval és szigettel, ahol nyáron Beethoven-emlékkoncerteket tartanak. A zeneszerző szoros kapcsolatban állt a családdal, emlékmúzeumában levelek, dokumentumok és személyes tárgyai is láthatók.

Családok hosszú sora vette át kézről kézre a kastély feletti tulajdont. Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Nagykovácsi – Teleki-Tisza-kastély

A klasszicista kastély a 19. század közepén épült, a Wattay, majd a Teleki és Tisza család vadászkúriájaként szolgált. Történelmi szerepe is jelentős: 1849-ben Görgei Artúr főhadiszállása volt, 1956-ban pedig Király Béla nemzetőrsége használta utolsó szálláshelyeként. Az államosítás után kollégium működött benne, majd a Magyar Cserkészszövetség tulajdonába került, amely gyermek- és ifjúsági központtá alakította. A 2017-ben felújított kastély ma rendezvényközpontként és esküvői helyszínként működik. A kastélyt egy hatalmas park veszi körül, amin keresztül folyik az Ördög-árok. Az épület több film és sorozat forgatási helyszíne volt, köztük az Az elvarázsolt dollár és a Jóban Rosszban.