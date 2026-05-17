Rettenetes tragédia: szakadékba zuhant a fiatal motoros, azonnal szörnyethalt
Az áldozat életét a kiérkező mentősök sem tudták megmenteni.
Tragikus kimenetelű baleset történt szombat délután Erdélyben, Beszterce-Naszód megye térségében: egy 19 éves fiatalember életét vesztette, miután terepmotorjával egy szakadékba zuhant.
A fiatal Felsőborgó környékén terepmotorozott, amikor elvesztette uralmát a jármű felett, majd bekövetkezett a tragédia. A mentőegységek egy szakadékban találtak rá, nem lélegzett - közölték a hatóságok. A helyszínre érkező mentők próbálták újraéleszteni a fiatalembert, de minden erőfeszítés hiábavalónak bizonyult. A helyszínen meghalt - írja a Maszol.
