Rettenetes tragédia: szakadékba zuhant a fiatal motoros, azonnal szörnyethalt

Tragikus kimenetelű baleset történt szombat délután Erdélyben, Beszterce-Naszód megye térségében: egy 19 éves fiatalember életét vesztette, miután terepmotorjával egy szakadékba zuhant.

A fiatal Felsőborgó környékén terepmotorozott, amikor elvesztette uralmát a jármű felett, majd bekövetkezett a tragédia. A mentőegységek egy szakadékban találtak rá, nem lélegzett - közölték a hatóságok. A helyszínre érkező mentők próbálták újraéleszteni a fiatalembert, de minden erőfeszítés hiábavalónak bizonyult. A helyszínen meghalt - írja a Maszol.