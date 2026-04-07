95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

A mi történetünk Erdélybe vezet

Folytatódik a sorozat, amely ezúttal Erdélybe, Kalotaszentkirályra kalauzolja a nézőket. A mi történetünk most egy olyan közösséget mutat meg, ahol a hagyomány nemcsak múlt, hanem élő valóság.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.07. 15:31
Módosítva: 2026.04.07. 15:31
A mi történetünk sorozat legújabb epizódja ismét személyes sorsokon keresztül mesél identitásról és kitartásról. A történet középpontjában ezúttal nemcsak egy ismert szereplő áll, hanem egy új arc is, aki saját elképzeléseivel formálná közössége jövőjét - írja a Bors.

A mi történetünk ma este egy erdélyi kis faluba is elkalauzol minket.
A mi történetünk ma este rámutat, hogy mennyire fontos a hagyományok és identitás ápolása (Fotó: TV2)

A mi történetünk Erdélybe kalauzol minket

A mi történetünk sorozat folytatódik a héten, amely egy újabb szereplő életébe enged betekintést. Az epizódban Szöllősi Szabolcs kézilabdázó története tovább bontakozik, miközben megismerjük Lovász András történetét, aki Erdélyben, Kalotaszentkirályon él. A különleges településen a hagyományok nem pusztán emlékek: a népviselet és a közösségi élet mindennapos részei az itt élők identitásának. 

A népviselet számunkra több, mint csak egy öltözet, ez jelenti a közösséghez való tartozást, tiszteletet az őseink irányába, a magyarságba vetett hitet, a megmaradást a szülőföldünkön

 – mondta Szabolcs, hangsúlyozva, hogy a viselet élő kapcsolat múlt és jelen között. A történet egyik fontos helyszíne a református templom lesz, amely nemcsak vallási, hanem közösségi szimbólum is. 

Kalotaszentkirályiak nagyon büszkék a templomukra, több száz éves épület, amely többször fel volt égetve a történelem során, utoljára 94-ben sikerült helyreállítani, magyar állami és egyesületi adományokból. A református templom nemcsak a hit gyakorlásának helye, hanem a magyarságunk megőrzésének is 

– fogalmazott Szabolcs.

Kalotaszentkirály színes művészeti, gazdag kulturális értékekkel bír (Fotó: TV2)

Identitás erősítése a népi hagyományok útján

Lovász András egy új kezdeményezéssel érkezik: fesztivált szeretne szervezni, amely egyszerre szolgálná a turizmust és a helyi identitás erősítését. A tiszteletes tanácsára végigjárja a falut, beszél az idősebbekkel, akik a helyi gasztronómiát mutatnák be, egyeztet Bogival, aki már több rendezvényt is szervezett a településen, és ellátogat a táncházba is. András célja, hogy a helyi tánccsoport is fellépjen a fesztiválon, hiszen a néptánc és a népviselet a magyarság megőrzésének kulcsfontosságú eszközei. A közösség bevonásával formálódó esemény így nemcsak ünnep lehet, hanem egyfajta jövőkép is: annak bizonyítéka, hogy a hagyomány él és továbbadható a következő generációknak.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

