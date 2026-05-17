Éveken át gyűlölte George Clooney Brad Pittet - itt a magyarázat, hogy miért

George Clooney és Brad Pitt az utóbbi években már igazi jó barátok lettek, ám ez koránt sem volt mindig így, sőt... Az Ocean's Eleven főszereplői ugyanis sokáig rivalizáltak egymással.

Geena Davisnek köszönhetően pedig most kiderült, hogy George Clooney miért utálta valójában Brad Pittet, mielőtt kibékültek és legjobb barátokká váltak. A színésznő ugyanis arról beszélt az interjúja közben, hogy a két sármos színész közti rivalizálásban neki is szerepe volt.

Geena Davis elárulta, hogy a két filmsztár rivalizálása 1991-ben kezdődött, amikor a mozikba került a színésznő főszereplésével készült Thelma és Louise című kasszasiker. A film férfi főszerepére ugyanis esélyes volt mind a két sztár, ám végül Brad Pitt lett a befutó. A film pedig akkora népszerűségre tett szert, hogy pillanatok alatt A-listás sztár lett a fiatal és jóképű színészből. Ezt azonban George Clooney nehezen emésztette meg.

Egyszer, amikor repülőgépen utaztam, George Clooney mellett kaptam helyet. Az utazásunk során arról beszélt nekem, hogy ki nem állhatja Brad Pittet. Amikor megkérdeztem, hogy miért, így felelt: Utálom, hogy ő kapta meg a szerepemet a Thelma és Louise-ban. Nagyon szerettem volna eljátszani J. D. szerepét

– mondta a színésznő. Geena Davis arról is beszámolt az interjú során, hogy szerinte Brad Pitt volt a tökéletes választás a szerepre és ezt Clooney is elfogadta később. Sőt, a híresség bevallotta azt is, hogy nagyon különleges és emlékezetes élmény marad neki örökre, hogy a 90-es években megcsókolhatta a fiatal Brad Pittet - írja a Pagesix.