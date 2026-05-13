George Clooney nem fogadta kitűnő örömmel felesége születésnapi meglepetését

George Clooney május 6-án ünnepelte 65. születésnapját, amely a színész elmondása szerint különleges volt, ugyanakkor ijesztő is. Mint mondja ebben a korban már óvatosabban kezeli a meglepetéseket. A színésznek felesége, Amal Clooney talált ki egy igen kreatív meglepetést, amely – ahogy már említette a színész - ijesztőre sikeredett.

Amal a londoni King’s Trust 50th Anniversary Celebration ünnepségén osztotta meg, hogy a meglepetésbe több barátot is bevont, akik pincérnek álcázták magukat a színész számára rendezett születésnapi rendezvényen. George Clooney így emlékezett vissza a történtekre: „Igen, néhány barátom pincérnek álcázva jelent meg. Veszélyes dolog valakit meglepni, amikor betölti a 65-öt, mert akár össze is eshet. Tudod, ez akár a véged is lehet, szóval nagyon óvatosnak kell lenni.” - mondta a színész, akinek nem igazán nyerte el a tetszését felesége meglepetése.

A saját állapotáról ironikusan fogalmazott az ijesztően kreatív meglepetés után: „Igen, még állok… épphogy.”

George és Amal Clooney közösen nevelik kilencéves ikreiket Alexandert és Ellat, akikkel kapcsolatban megosztották, hogy milyen tanácsokat adnának a gyermekeinek. „Ne keverd a gabonát a szőlővel. Szerintem fontos, hogy ezt tudják a gyerekek.” - monda a színész. Felesége ezzel szemben komolyabban fogalmazott:

Azt szeretnénk, ha kíváncsiak maradnának, sok kérdést tennének fel, és megkérdőjeleznék azt, ami nem tűnik logikusnak számukra, különösen a világ történései közül.

George erre tréfásan reagált: „Látod, a feleségem elegáns választ ad, én pedig a fontosat.” Amal végül nevetve hozzátette: „És, ha italokról van szó, kérdezzék az apjukat!”

George Clooney arra is kitért, hogy miként viszonyul a korábbi munkáihoz. Mint mondja, furcsa érzés visszatekinteni a korábbi szerepeire: „Ahogy öregszel, nehéz visszanézni a régi filmeket, azt mondod: »Te jó ég, már nem is úgy nézek ki.«” Hozzátette, hogy gyermekei miatt újra előtérbe került A fantasztikus Rókaúr című animációs film, amelyben a színész a főszereplő karakternek kölcsönözte a hangját. „Ez egy kicsit könnyebb, mert nem igazán én vagyok, csak a hangom. Szórakoztató, mert a gyerekek lassan kezdik megérteni, mivel foglalkozom.” - mondta a PEOPLE magazinnak.