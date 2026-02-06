RETRO RÁDIÓ

George Clooney: "Úgy éreztem magam, mint az anyám"

Ilyen vicces sztorit ritkán mesél a színész. George Clooney-t egészen 1964-ig repítette a világjárvány.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.06. 08:30
George Clooney dadus ikrek

Az új, sztárokkal teli dráma a Jay Kelly ebben a hónapban debütált. Egyik színésze George Clooney nemrég játékosan „velejéig romlottnak” nevezte gyerekeit, mert olasz nyelven ugratták, amit nem igen értett. Ennek apropóján a Hello! magazin felelevenítette, hogy George Clooney és Amal Clooney milyen szülők is lehetnek? Ritkán kapunk bepillantást abba, hogy milyen a pár szülőként. Ikreik Alexander és Ella 2017. június 6-án születtek. 

George Clooney: Úgy éreztem magam, mint az anyám
George Clooney: Úgy éreztem magam, mint az anyám Fotó: Phillip Faraone / Hot magazin!/ Getty images

George Clooney és felesége gyakorlatias szülőknek számítanak

Úgy tűnik, hogy ahol lehetséges, viszonylag gyakorlatiasak, ahogy azt egy 2021-es The Guardiannek adott interjúban is elárulta George, amikor arról kérdezték, hogy van-e egy seregnyi dadusuk, akik segítenek a gyerekek gondozásában.

Így válaszolt: „Nem, mert Amalnak nagyon fontos, hogy részt vegyen a nevelésükben. Hetente négy nap van egy bébiszitterünk, a többi nap pedig csak mi vagyunk, a karantén alatt pedig egy teljes évig csak mi voltunk! Úgy éreztem magam, mint az anyám 1964-ben, amikor mosogattunk és napi hat adag ruhát mostunk.

A gyakorlatias szülői lét egyik része a szabályok megfogalmazása. Amaltól nem idegen a szigorú szabályok bevezetése a gyerekek számára.  Egy 2025 nyarán a Glamour magazinnak adott interjúban elárulta, hogy amikor a vendégek elhagyják az otthonukat a gyerekektől elveszi a telefonokat, hogy megőrizze családja, különösen a gyerekek magánéletét. Amal elmagyarázta: „Egyre nehezebb privát pillanatokat és tereket teremteni. De ezért is vagyunk többet otthon. Most van egy telefonkosaram, amibe mindenki telefonját beleteszem! Fontos megtalálni az egyensúlyt, ahol van időnk kettesben lenni a családunkkal és a barátainkkal, ahol az emberek úgy érzik, hogy biztonságos és őszinte beszélgetést folytathatnak.”

Azt is elmondta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy gyermekei életét privátként kezelje és a következőket nyilatkozta a kiadványnak: „Azt mondanám, hogy a szülővé válás azt jelenti, hogy jobban zavarnak bizonyos betolakodások. Ezért mindent megteszünk, hogy minimalizáljuk a gyermekeinkre gyakorolt ​​​​hatást. Nem tesszük ki a gyerekeinket, soha nem tettük ki a fotójukat vagy ilyesmit”- írja a Hello!.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu