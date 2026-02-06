Az új, sztárokkal teli dráma a Jay Kelly ebben a hónapban debütált. Egyik színésze George Clooney nemrég játékosan „velejéig romlottnak” nevezte gyerekeit, mert olasz nyelven ugratták, amit nem igen értett. Ennek apropóján a Hello! magazin felelevenítette, hogy George Clooney és Amal Clooney milyen szülők is lehetnek? Ritkán kapunk bepillantást abba, hogy milyen a pár szülőként. Ikreik Alexander és Ella 2017. június 6-án születtek.

George Clooney: Úgy éreztem magam, mint az anyám Fotó: Phillip Faraone / Hot magazin!/ Getty images

George Clooney és felesége gyakorlatias szülőknek számítanak

Úgy tűnik, hogy ahol lehetséges, viszonylag gyakorlatiasak, ahogy azt egy 2021-es The Guardiannek adott interjúban is elárulta George, amikor arról kérdezték, hogy van-e egy seregnyi dadusuk, akik segítenek a gyerekek gondozásában.

Így válaszolt: „Nem, mert Amalnak nagyon fontos, hogy részt vegyen a nevelésükben. Hetente négy nap van egy bébiszitterünk, a többi nap pedig csak mi vagyunk, a karantén alatt pedig egy teljes évig csak mi voltunk! Úgy éreztem magam, mint az anyám 1964-ben, amikor mosogattunk és napi hat adag ruhát mostunk.”

A gyakorlatias szülői lét egyik része a szabályok megfogalmazása. Amaltól nem idegen a szigorú szabályok bevezetése a gyerekek számára. Egy 2025 nyarán a Glamour magazinnak adott interjúban elárulta, hogy amikor a vendégek elhagyják az otthonukat a gyerekektől elveszi a telefonokat, hogy megőrizze családja, különösen a gyerekek magánéletét. Amal elmagyarázta: „Egyre nehezebb privát pillanatokat és tereket teremteni. De ezért is vagyunk többet otthon. Most van egy telefonkosaram, amibe mindenki telefonját beleteszem! Fontos megtalálni az egyensúlyt, ahol van időnk kettesben lenni a családunkkal és a barátainkkal, ahol az emberek úgy érzik, hogy biztonságos és őszinte beszélgetést folytathatnak.”

Azt is elmondta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy gyermekei életét privátként kezelje és a következőket nyilatkozta a kiadványnak: „Azt mondanám, hogy a szülővé válás azt jelenti, hogy jobban zavarnak bizonyos betolakodások. Ezért mindent megteszünk, hogy minimalizáljuk a gyermekeinkre gyakorolt ​​​​hatást. Nem tesszük ki a gyerekeinket, soha nem tettük ki a fotójukat vagy ilyesmit”- írja a Hello!.