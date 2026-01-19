RETRO RÁDIÓ

George Clooney hivatalosan is francia lett!

Az Oscar-díjas színész már harmadszor cserél otthont. George Clooney olaszországi villájából turistalátványosság lett, így a nejével és az ikreikkel egészen Franciaországig menekült.

George Clooney Provance-ban bújt el a világ elől (Fotó: Hot magazin!/profimedia)

Új otthon, új állampolgárság

Korábban az olaszországi Comói-tó partján lévő villájukba vonultak el a feleségével a reflektorfény elől, Hollywood nyüzsgésétől távol nevelték az ikreket. Ám a házukból hamar turistalátványosság lett, emiatt a Clooney házaspár úgy döntött, hogy új családi otthont keresnek.

Az elsődleges otthonuk ma egy 18. századi birtokon található, üdítő elszigeteltségben. George és emberi jogi ügyvéd felesége, Amal a nyolcéves ikreikkel, Alexanderrel és Ellával együtt már teljes jogú franciák is: nemrég megkapták az állampolgárságot.

A Clooney család 2, 7 milliárd forintnak megfelelő összegért vette meg 2021-ben a 40 hektáros Domaine du Canadel birtokot Brignoles város mellett

– mesélte a Le Monde-nak egy bennfentes. 

Hot feltöltés George Clooney: Hivatalosan is francia lett!
A Clooney házaspár vagyonának nettó összértéke átszámítva 191 milliárd forint (Fotó: Hot magazin!/profimedia)

A Provence szívében megbúvó birtok nem messze fekszik George legjobb barátja, Brad Pitt kastélyától, illetve George Lucas birtokától. A 930 négyzetméteres parasztház a régi stílust ötvözi a modern kényelemmel. A néhány éve felújított ház körüli gondozott parkban van halastó, teke- és teniszpálya, medence, 1200 olajfa és saját zöldségeskert. A birtokhoz tartozik egy 20 hektáros szőlőskert is, amelynek a felét Laurence Berlemont borász ültette. A Clooney családdal 2024 tavaszán közösen dobták piacra első fehér- és rozéboraikat.

George Clooney hétköznapibb élete

A 64 éves George számára a Franciaországba költözésük különösen nagy jelentőséggel bírt, mivel régóta szeretett volna hétköznapibb életet biztosítani a gyerekeinek.

Itt nem készítenek lépten-nyomon fotókat a gyerekekről, nincsenek paparazzók, és nekünk ez volt a legfontosabb szempont” – magyarázta George a TMZ-nek. 

A franciaországi házunk a családunk legboldogabb helye lett, ahol a srácaink végre felhőtlenül jól érezhetik magukat!

– tette hozzá a színész

Ingatlanbirodalom

A Clooney házaspár kiterjedt ingatlanportfólióval rendelkezik, a közös vagyonuk nettó összértéke átszámítva 191 milliárd forint. Van házuk New Yorkban, Los Angelesben, Angliában és a Comói-tónál, és most már dél-Provance-ban is. A jövőben további vásárlásokat terveznek, ám most már kizárólag befektetési céllal.

További érdekes sztártörténeteket olvashat a friss hot! magazinban (Fotó: hot! magazin)

 

