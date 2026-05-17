Kínos pillanatból csinált poént Katalin hercegné: még Vilmos herceg is mosolygott!

Katalin hercegné egy kínosnak induló pillanatot olyan humorral kezelt, hogy még Vilmos herceg sem tudta visszatartani a mosolyát. Egy idős hölgy ugyanis évekkel ezelőtt egyszerűen a herceg asszisztensének hitte a walesi hercegnét, azonban Katalin reakciója pedig azonnal ellopta a show-t.

Katalin hercegné lehengerlő humorral oldott meg a kellemetlen helyzetet Vilmos herceg oldalán / Fotó: Stephen Lock / i-Images

Katalin hercegné elvarázsolt mindenkit humorával

A szerethető történet még 2020-ban történt, amikor a hercegi pár a cardiffi Shire Hall Care Home idősotthonba látogatott. Az egyik lakó, Joan Drew-Smith beszélgetés közben Vilmos hercegre nézett, majd teljes természetességgel megkérdezte tőle:

Ő az asszisztense?

Katalin hercegné azonban egy másodpercre sem jött zavarba. Mosolyogva férjére pillantott, majd viccesen csak ennyit felelt:

Igazából az asszisztensed vagyok… már nagyon régóta

A poénon mindenki nevetett, a jelenet pedig azóta is a rajongók egyik kedvence.

Sokan szerint éppen az ilyen pillanatok miatt ennyire népszerű a hercegné, hiszen közvetlen, természetes és remek humorérzékkel kezeli a váratlan helyzeteket is. Katalin és Vilmos kapcsolata ráadásul már több mint húsz éve tart, még 2003-ban szerettek egymásba, majd 2011-ben házasodtak össze. Azóta három gyermekük - György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg - született, miközben Katalin férje egyik legfontosabb támaszává vált.

Az elmúlt évek ugyanakkor komoly megpróbáltatásokat is hoztak a család számára. Katalin 2024-ben őszintén beszélt daganatos betegségéről, később pedig arról is, hogy sikeresen lezárta a kemoterápiás kezeléseket, és jelenleg tünetmentes. A hercegné azóta fokozatosan tér vissza a nyilvánosság elé, a rajongók pedig örömmel látják, hogy a nehéz időszak után is megőrizte pozitív kisugárzását és öniróniáját - írja a Life.hu.