Még mindig lángol a szerelem: Tom Hanks felesége elárulta mi a 38 éves házasságának titka
A házaspárt nemrégiben romantikus randin kapták lencsevégre fel New York utcáin.
Tom Hanks és Rita Wilson kéz a kézben érkeztek egy romantikus New York-i randira, miközben Rita őszintén mesélt arról, mi tartja életben a több évtizedes házasságukat.
Tom Hanks házassága, ezért áll stabil lábakon
A színésznő szerint a boldog kapcsolat egyik legfontosabb titka az, hogy közös hálószobában alszanak.
Ott beszélitek ki az egész napot. Ott mesélitek el, mi történt veletek, együtt nevettek a dolgokon. Reggel pedig már azt kérdezitek egymástól: »Mit csinálsz ma? Hová mész?« - és örültök, hogy a másik ott van mellettetek
- mondta Rita Wilson a People magazinnak.
A sztár azt is hangsúlyozta, hogy a közös értékrend elengedhetetlen egy erős házassághoz.
Képesnek kell lennetek arra, hogy megbeszéljétek az életetekben zajló változásokat, és azokat a dolgokat is, amelyek ugyanazok maradnak. Így tudtok együtt dolgozni a közös jóért
- fogalmazott.
Jelenleg mindketten új projektjeiket népszerűsítik. Rita Wilson május 1-jén jelentette meg új albumát, a Sound of a Woman című lemezt, míg Tom Hanks az új animációs filmje, a Toy Story 5 június 19-i premierjére készül - írja a Just Jared.
