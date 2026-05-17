Még mindig lángol a szerelem: Tom Hanks felesége elárulta mi a 38 éves házasságának titka

A házaspárt nemrégiben romantikus randin kapták lencsevégre fel New York utcáin.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.05.17. 11:00
Tom Hanks és Rita Wilson kéz a kézben érkeztek egy romantikus New York-i randira, miközben Rita őszintén mesélt arról, mi tartja életben a több évtizedes házasságukat.

 Tom Hanks és felesége romantikus sétát tettek New York utcáin, kéz a kézben / Fotó: Getty Images for Turner 

Tom Hanks házassága, ezért áll stabil lábakon

A színésznő szerint a boldog kapcsolat egyik legfontosabb titka az, hogy közös hálószobában alszanak.

Ott beszélitek ki az egész napot. Ott mesélitek el, mi történt veletek, együtt nevettek a dolgokon. Reggel pedig már azt kérdezitek egymástól: »Mit csinálsz ma? Hová mész?« - és örültök, hogy a másik ott van mellettetek

- mondta Rita Wilson a People magazinnak.

A sztár azt is hangsúlyozta, hogy a közös értékrend elengedhetetlen egy erős házassághoz.

Képesnek kell lennetek arra, hogy megbeszéljétek az életetekben zajló változásokat, és azokat a dolgokat is, amelyek ugyanazok maradnak. Így tudtok együtt dolgozni a közös jóért

- fogalmazott.

Jelenleg mindketten új projektjeiket népszerűsítik. Rita Wilson május 1-jén jelentette meg új albumát, a Sound of a Woman című lemezt, míg Tom Hanks az új animációs filmje, a Toy Story 5 június 19-i premierjére készül - írja a Just Jared.

 

