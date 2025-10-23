Hihetetlen, de igaz: Tom Hanks még mindig metróval jár dolgozni

Nemrég lencsevégre kapták Tom Hankset, amint a New York-i metrón ülve fáradtan utazott hazafelé.

Tom Hanks a gazdagság ellenére is szerény ember maradt Fotó: Getty Images for Turner

Tom Hanks New York-i metróval jár dolgozni

A Forrest Gump sztárja a hírek szerint rendszeresen használja a tömegközlekedési eszközöket, és annak érdekében, hogy elkerülje a rajongókat, egy egyszerű orvosi maszkot szokott felvenni. Ez a módszer azonban nem mindig tudja elrejteni a világhírű színészt a rajongói elől.

A Parade beszámolója szerint Tom Hanks vagyona 2025-re elérte a 400 millió dollárt, ami körülbelül 134 milliárd forintnak felel meg. Ez az összeg még magasabb is lehetne, hiszen a kasszasikerekkel teli karrierje során mintegy 557 millió dollárt keresett, azonban gyakran saját zsebéből fedezte új filmjei előkészületeit és utómunkáit, továbbá rengeteget adományoz a rászorulóknak. A Life által összeállított fizetési toplistán Hanks a 9. helyet foglalja el, ami azt jelenti, hogy csupán nyolc olyan színész van, aki élete során többet keresett, mint A Da Vinci-kód sztárja.

Ennek ellenére Tom Hanks továbbra is mindössze 2,9 dolláros jeggyel használja a New York-i metrót, és hétköznapokon egyszerű, boltokban vásárolt ruhákat hord - írja a Life.hu.