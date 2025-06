Tom Hanks megszólalt lánya megrázó gyerekkori vallomása kapcsán

Tom Hanks reagált lánya állítására, miszerint gyerekkora nem volt felhőtlen és erőszak mentes, derült ki az új memoárjából.

Tom Hanks lánya őszintén vallott gyermekkoráról

E.A. Hanks áprilisban megjelent emlékiratában, a The 10: A Memoir of Family And The Open Road, osztotta meg a megrázó részleteket. E.A. (teljes nevén Elizabeth Anne) Hanks, Tom Hanks egyetlen lánya, akit a hollywoodi színész néhai volt feleségével, Samantha Lewesszel közösen nevelt fel. Lewesszel egy fiuk született, Colin Hanks, aki apja nyomdokaiba lépve szintén színészi karriert választott.

Tom Hanks és Samantha Lewes 1987-ben hivatalosan elváltak. Samantha 2002-ben, 49 éves korában tüdőrákban életét vesztette. A színész azóta újraházasodott, és immár közel négy évtizede él házasságban, Rita Wilsonnal. A híres párnak két közös fia született, Chet és Truman. A két fiú egészen más körülmények között nőttek fel, mint féltestvéreik, E.A. és Colin, mivel édesanyjuk, Samantha Lews mentális problémákkal küzdött.

E.A. memoárjában részletesen beszámol nehéz gyerekkoráról. A szülei válásáról és arról, hogyan hanyatlott édesanyja állapota ezt követően - írja az Unilad.

Végül megszületett a válási megállapodás, és hétvégente, illetve a nyári szünetekben meglátogattam apámat és mostohaanyámat (és nem sokkal később a fiatalabb féltestvéreimet is), de 5 és 14 éves korom között – zavarodottsággal, erőszakkal, nélkülözéssel és szeretettel teli években – sacramentói lány voltam

- írta E.A. Hanks.

E.A. továbbá leírta, hogy egy oszlopos, fehér házban élt, egy hátsó udvarral, a falakat mindenütt lovas képek borították. Ahogy teltek az évek, az udvar annyira megtelt kutyaürülékkel, hogy már járni sem lehetett rajta, a ház pedig áporodott cigarettaszaggal volt tele. A hűtő vagy teljesen üres volt, vagy tele volt lejárt ételekkel. Édesanya egyre több időt töltött a baldachinos ágyában, miközben a Bibliát olvasta.

A Forrest Gump sztárja, Tom Hanks is reagált lánya őszinte vallomására.

Büszkeséget érzek, mert úgy gondolom, hogy ő ezt velem is megosztja, nagyon nyíltan beszélt arról, milyen volt ez a folyamat

- nyilatkozta Tom Hanks.