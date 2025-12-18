Megszólalt Tom Hanks felesége, Rob Reiner és felesége halála kapcsán

Ahogy korábban megírtuk, a híres filmrendező, Rob Reiner és felesége, Michele Reiner holttestére Los Angeles-i otthonukban találtak rá december 14-én, vasárnap. A 32 éves fiukat, Nick Reinert letartóztatták, majd két rendbeli, előre kitervelt emberöléssel vádolták meg. Ezzel kapcsolatban Tom Hanks felesége, Rita Wilson szívhez szóló megemlékezést írt barátai, Rob és Michele Reiner emlékére.

Rob Reiner és felesége emlékét őrzi megható sorokkal Tom Hanks felesége / Fotó: AFP

Rob Reiner és felesége rendhagyó pillanatokat hagytak maguk mögött

A 69 éves színésznő december 17-én, szerdán tett közzé egy esszét a Variety hasábjain, amelyben tisztelgett elhunyt barátai előtt, a 78 éves Rob Reiner és felesége, a 70 éves Michele Reiner. Wilson felidézte barátságukat a házaspárral, megjegyezve, hogy Rob filmjei újra és újra átélhetők lesznek.

Wilson Michele-ről azt írta, hogy tehetséges fotós volt, aki éles szemmel látta meg a részleteket a munkájában és az életében is. Megemlítette, hogy Michele édesanyja holokauszt-túlélő volt, mégis Michele minden nap meglátta a szépséget.

Szerették a gyermekeiket. Mindegyiküket. Mindent jól csináltak. Szerettek. Szerették őket. Nehéz összeegyeztetni azt a jóságot, amit a világnak adtak, ezzel a befejezéssel. Ennek nincs értelme

- írta a családi kapcsolataikról a színésznő.

Wilson esszéje ugyanazon a napon jelent meg, amikor a házaspár gyermekei hivatalos közleményt adott ki szüleik haláláról - írja a People.

Wilson és Rob Sleepless in Seattle című filmjének másik sztárja, Meg Ryan is megemlékezett a párról.

Köszönjük, Rob és Michele, hogy hittetek az igaz szerelemben, a mesékben és a nevetésben

- írta a 64 éves színésznő december 17-én, szerdán egy régi fotó mellékelve Instagramon, amelyen a When Harry Met Sally rendezőjével táncol.