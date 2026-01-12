Nagyon merész: bikiniben vetette bele magát a hóba Fésűs Nelly

Fésűs Nelly a minap összeszedte minden bátorságát, és szó szerint megfürdött a hóban.

Fésűs Nelly nem ijedt meg egy kis kihívástól / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Fésűs Nelly lenne az új hókirálynő?

Hazánkban talán már évtizedek óta nem tombolt olyan tél, mint a mostani. Mindenfelé havas táj, ameddig a szem ellát, ami sokakban felidézi azokat a gyermekkori pillanatokat, amikor önfeledten élvezték a havazás és a téli időjárás minden pillanatát.

Nincs ezzel másként Fésűs Nelly sem, aki egy kicsit megengedte magának, hogy ismét gyermek lehessen: igaz, ennek egy valamivel extrémebb változatát választotta, ugyanis bikiniben, egy erkélyen fürdött meg a hóban két színésztársával, Détár Enikővel és Ladinek Judittal. A kihívás során - legalább is Nelly így nevezte ezt az Instagram-posztjában -, a három színésznő, összeszedve minden bátorságát fürdött meg a hóban, a mínusz fokos estében. A képernyőn keresztül a látvány elképesztően vicces és bátor, de biztosak vagyunk abban, hogy a jókedv mellett igen kellemetlen is lehetett a jéghideg hó a fedetlen bőrön.

Nelly így írt a vidám kihívásról:

Havas kihívás teljesítve. Két nap csak úgy együtt. Nem dolgoztunk, nem pakolásztunk, nem főztünk, nem..... Ha kérdezitek, mit csináltunk?

SEMMIT! Mert megérdemeljük. Egész évben mindent is csináltunk. Rengeteg előadás, koncert, vezetés, utazás, sok száz kilométer. Ez a pár nap arról szól, hogy csak úgy vagyunk. Feltöltődünk.

A három színésznő kétségtelenül megérdemli a pihenést, ugyanis immáron 19 éve folyamatosan színpadra viszik hármuk közös produkcióját, a Dívákat. Mindeközben pedig Nelly izgatottan várja az unokája érkezését, miután a közelmúltban kiderült, hogy a lánya, Horváth Csenge kisbabát bár.