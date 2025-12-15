RETRO RÁDIÓ

Tragédia: saját fia ölte meg a legendás rendezőt, Rob Reinert és feleségét!

A gyanúsított elmenekült a helyszínről a rendőrök kiérkezése előtt.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.15. 12:00
Módosítva: 2025.12.15. 12:21
tragédia gyilkosság los angeles

Tragikus hír rázta meg az egész világot ma reggel, hiszen a híres amerikai rendezőt és az „All in the Family” színészét, Rob Reinert és feleségét vasárnap holtan találták Los Angeles-i otthonukban. A filmrendező 78 éves, a feleség Michelle Singer Reiner pedig 68 éves volt.

alt=A híres amerikai rendező, Rob Reinert és feleségét holtan találták otthonukban
A híres amerikai rendező, Rob Reinert és feleségét holtan találták otthonukban 
 Fotó: Pexels/Illusztráció

Rob Reiner és felesége tragikus halála

Rob és Michelle holttestére a brentwoodi otthonukban találtak rá, látszólagos szúrt sebekkel. A nyomozók szerint a pár lánya a helyszínen volt, miközben a testvére a rendőrök megérkezése előtt elmenekült. 

A legfrissebb források szerint a Rob és Michelle Singer Reiner közös fia, Nick ölte meg a szüleit. Nick Reiner 2016-ban beszélt a drogfüggőséggel és hajléktalansággal folytatott küzdelméről a People magazinnak – írja a CrimeOnline. 

Most már nagyon régóta otthon vagyok, és valamennyire újra hozzászoktam ahhoz, hogy Los Angelesben éljek és a családom közelében legyek

– mondta akkor a férfi.

A világhírű rendező nevéhez fűződik többek közt A turné, Állj mellém!, Tortúra, Egy becsületbeli ügy, A bakancslista, Változó szerelem, A Wall Street farkasa című alkotások.

Bővebb információért kattints az alábbi videóra!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu