Tragédia: saját fia ölte meg a legendás rendezőt, Rob Reinert és feleségét!
A gyanúsított elmenekült a helyszínről a rendőrök kiérkezése előtt.
Tragikus hír rázta meg az egész világot ma reggel, hiszen a híres amerikai rendezőt és az „All in the Family” színészét, Rob Reinert és feleségét vasárnap holtan találták Los Angeles-i otthonukban. A filmrendező 78 éves, a feleség Michelle Singer Reiner pedig 68 éves volt.
Rob Reiner és felesége tragikus halála
Rob és Michelle holttestére a brentwoodi otthonukban találtak rá, látszólagos szúrt sebekkel. A nyomozók szerint a pár lánya a helyszínen volt, miközben a testvére a rendőrök megérkezése előtt elmenekült.
A legfrissebb források szerint a Rob és Michelle Singer Reiner közös fia, Nick ölte meg a szüleit. Nick Reiner 2016-ban beszélt a drogfüggőséggel és hajléktalansággal folytatott küzdelméről a People magazinnak – írja a CrimeOnline.
Most már nagyon régóta otthon vagyok, és valamennyire újra hozzászoktam ahhoz, hogy Los Angelesben éljek és a családom közelében legyek
– mondta akkor a férfi.
A világhírű rendező nevéhez fűződik többek közt A turné, Állj mellém!, Tortúra, Egy becsületbeli ügy, A bakancslista, Változó szerelem, A Wall Street farkasa című alkotások.
