Szívszorító fotókkal búcsúzik Rob Reiner lánya a szüleitől

Rob Reiner lánya, Romy szívszorító utolsó fotókat osztott meg édesapjáról a halála előtt – közölte a New York Post. Romy Reiner két héttel szülei megrázó halála előtt fotókat osztott meg híres édesapjáról. November 29-én a nő egy nyolcképes Instagram-posztot tett közzé, amelyen az óceánban úszva szórakoznak édesapjával.

Szívszorító fotókat tett közzé Rob Reiner halála előtt lánya Fotó: Shutterstock

Romy nem fűzött feliratot, azonban a kommentek elszaporodtak a bejegyzés alatt.

Miután vasárnap napvilágot látott a hír, hogy Rob Reinert és feleségét, Michele-t halálra szúrták Los Angeles-i otthonukban, a poszt hozzászólásait elárasztották a tragédiával kapcsolatos üzenetek.

Ez gyönyörű. És az, hogy az édesapáddal lehettél, akivel fantasztikus kapcsolatod volt. Őszinte részvétem a veszteséged miatt

– írta egy rajongó.

Nagyon sajnálom, ami veled és a családoddal történt

– írta egy másik hozzászóló.

Egy másik rajongó ezt írta:

Ahogy mindenki más is a hozzászólások között, én is nagyon-nagyon sajnálom édesanyád és édesapád elvesztését. Az édesapád rengeteg nevetést adott az embereknek világszerte, és biztos vagyok benne, hogy mindketten a mindent jelentették számodra. Gondolok rád, a nővéredre és testvéredre, Jake-re ebben az időszakban

Romy Rob és Michele legfiatalabb gyermeke. Az elhunyt házaspárnak két fia is volt, Nick és Jake, Rob pedig örökbefogadó apja volt Tracy Reiner színésznőnek is, akit első feleségével, Penny Marshall filmrendezővel nevelt.

Szívszorító fotókat tett közzé Rob Reiner halála előtt a lánya

Romy vasárnap délután találta meg szüleit kaliforniai otthonukban, elvágott torokkal.

Romy azt mondta a rendőröknek, hogy véleménye szerint egy családtag tette és hogy az illető veszélyes.

Testvére, Nick vasárnap este őrizetbe került, és szülei meggyilkolásával vádolták meg.

vasárnap este őrizetbe került, és szülei meggyilkolásával vádolták meg. A TMZ szerint Rob és Michele a meggyilkolásuk előtti este nagyon hangos vitába keveredtek Nick-kel Conan O’Brien karácsonyi partiján.