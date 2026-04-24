Elképesztő változást hozhat a hajnak az új TikTok-trend – rossz értelemben

Egy egészen elképesztő TikTok-trend látott napvilágot a fiatalok körében, ami határozottan szembe megy a korábbi szépségápolási trendekkel, miszerint minél ritkábban mosol a hajad, annál egészségesebb lesz. De vajon tényleg megfelel a valóságnak ez az állítás cska azért, mert az influenszerek ezt állítják a közösségi médiában?

Egy TikTok-trend, ami több szempontból is tilosban jár

A legújabb őrületes trend azt az irányelvet vallja, hogy minél kevesebbszer vagy szinte egyáltalán nem mosol hajat, annál kevésbé van káros termékeknek kitéve a hajkoronád. A trend lelkes követői szerint a fejbőr újraszabályozza magát, fényesebbé és egészségesebbé válik a hajunk. Bár több sikerélményről is lehet hallani, a bőrgyógyászok óvatosságra intenek.

A szakértők ugyanis határozottan állítják, hogy a fejbőr nem felejti el, ha túl ritkán mosol hajat, és hagyod, hogy az elhalt hámsejtek, a faggyú és a különféle szennyeződések felhalmozódjanak rajta. Ezzel pedig a korpásodástól kezdve a gyulladáson át akár a hajhullásig egy sor tartós problémákat is előidézhetsz.

Hosszabb távon ez az állapot a hajhagymák működését is kedvezőtlenül befolyásolhatja. Ebben szerepet játszik a DHT nevű hormon, amelynek hatását a lerakódott faggyú és szennyeződés felerősítheti, így hozzájárulhat a hajszálak elvékonyodásához és kihullásához. A tartós gyulladás vagy a mikrobiom egyensúlyának felborulása a haj idő előtti őszülését is felgyorsíthatja.

A szakértők állítják, hogy a hajtípusodnak megfelelő, rendszeres hajmosás kulcsfontosságú a fejbőr természetes egyensúlyának megőrzésében, ami egyben a haj egészséges, ápolt megjelenéséhez is hozzájárul.

Érdemes fenntartásokkal kezelni a futótűzként terjedő trendeket a közösségi oldalakon – hangsúlyozza a life.hu internetes portál, melyre példa sajnos az új őrület is.