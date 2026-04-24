RETRO RÁDIÓ

Elképesztő változást hozhat a hajnak az új TikTok-trend – rossz értelemben

Az új irányzatnak könnyű megfelelni, de nem érdemes. Újabb őrült TikTok-trend hódít.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.04.24. 20:45
szépségápolás TikTok-trend hajápolás

Egy egészen elképesztő TikTok-trend látott napvilágot a fiatalok körében, ami határozottan szembe megy a korábbi szépségápolási trendekkel, miszerint minél ritkábban mosol a hajad, annál egészségesebb lesz. De vajon tényleg megfelel a valóságnak ez az állítás cska azért, mert az influenszerek ezt állítják a közösségi médiában?

alt=TikTok-trend szerint minél ritkábban mosod meg a hajad, annál egészségesebb marad
Egy egészen őrületes TikTok-trend szerint minél ritkábban mosod meg a hajad, annál egészségesebb marad. Valóban így van? / (Fotó: pexels.com – Képünk illusztráció)

Egy TikTok-trend, ami több szempontból is tilosban jár

A legújabb őrületes trend azt az irányelvet vallja, hogy minél kevesebbszer vagy szinte egyáltalán nem mosol hajat, annál kevésbé van káros termékeknek kitéve a hajkoronád. A trend lelkes követői szerint a fejbőr újraszabályozza magát, fényesebbé és egészségesebbé válik a hajunk. Bár több sikerélményről is lehet hallani,  a bőrgyógyászok óvatosságra intenek. 

A szakértők ugyanis határozottan állítják, hogy a fejbőr nem felejti el, ha túl ritkán mosol hajat, és hagyod, hogy az elhalt hámsejtek, a faggyú és a különféle szennyeződések felhalmozódjanak rajta. Ezzel pedig a korpásodástól kezdve a gyulladáson át akár a hajhullásig egy sor tartós problémákat is előidézhetsz.

Hosszabb távon ez az állapot a hajhagymák működését is kedvezőtlenül befolyásolhatja. Ebben szerepet játszik a DHT nevű hormon, amelynek hatását a lerakódott faggyú és szennyeződés felerősítheti, így hozzájárulhat a hajszálak elvékonyodásához és kihullásához. A tartós gyulladás vagy a mikrobiom egyensúlyának felborulása a haj idő előtti őszülését is felgyorsíthatja.

A szakértők állítják, hogy a hajtípusodnak megfelelő, rendszeres hajmosás kulcsfontosságú a fejbőr természetes egyensúlyának megőrzésében, ami egyben a haj egészséges, ápolt megjelenéséhez is hozzájárul. 

Érdemes fenntartásokkal kezelni a futótűzként terjedő trendeket a közösségi oldalakon – hangsúlyozza a life.hu internetes portál, melyre példa sajnos az új őrület is.

@dorian_marie_hair Replying to @stephanie3140 #trichologyeducation #hairexpert #scalpexpert #hair #hairtok #hairtiktok #damagedhair #hairgrowthtips #scalphealth #hairjourney #hairhealth #dorianmarie #hairlossspecialist #trichology #holisticbeauty #nopoo #nopoomethod #nopoomovement #nopoolnoproblem #nopoochallenge #noshampoo #noshampoochallenge #noshampoomen #noshampoo30 #noshampoomovement #noshampoomethod #noshampooupdate ♬ original sound - Trichologist & Haircare Edu.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu