Rejtélyes eltűnés: nyomtalanul eltűnt a munkahelyéről a magyar családapa Ausztriában

Két gyermeke várja otthon szakadatlanul azt a magyar családapát, akinek igencsak furcsa körülmények között veszett nyoma április 16-án. A 34 éves B. Gergő ugyanis aznap dolgozni indult, de munkahelyéről gyanúsan hamar megpattant. Ezután ugyan még egy közeli vízparton is látták, nem sokkal később viszont már nyomtalanul eltűnt. A rejtélyes eltűnés óta a férfi családjának sem éjjele, sem nappala, minden egyes nap várják a híreket Gergőről.

Gergőt a családja, barátai és két szeretett gyermeke várja haza

Rejtélyes eltűnés Ausztriában: két gyermeke várja haza Gergőt

A férfi az ausztriai Astenben dolgozott, és az a rejtélyes április 16-a pontosan ugyan úgy indult, mint bármely más munkanap: Gergő a hajnali órákban bement dolgozni. Azonban a szokásostól eltérően nagyon hamar távozott: úgy tudni, hogy ismeretlen okokból már hajnali 5 óra körül elindult a munkahelyéről. Utolsó ismert tartózkodási helye is hátborzongató: Gergőt Ennsnél, egy vízpart mellett látták utoljára. Azóta viszont nyoma sincs a családapának, akit az egész rokonsága és barátok tucatjai várnak otthon. Telefonon sem lehet őt elérni, így még csak sejtésük sincs arról, hol tartózkodhat most.

Tetoválás van a bal felkarján, az alkarján és mindkét kézfején, emellett pedig a bal alsó lábszárán, a nyakán és a mellkasán is, a szájában pedig nyelpiercinget visel

- írták a keresőposztjában. A történet azonban még rejtélyesebbé vált, ugyanis egy ismeretlen osztrák férfi jelezte: ő még találkozott Gergővel, sőt egy darabig együtt is utaztak:

Ismerem őt, sőt egy darabig együtt utaztunk Traun felé, amikor a településre akartam menni

- fűzte hozzá kommentben a Michael nevű férfi. Szerettei azonban azóta is minden percben várják a friss híreket szerettükről, információink szerint egyelőre azzal is megelégednének, ha a magyar férfi életjelet adna magáról:

A családja és a barátai nagyon aggódnak érte, és remélik, hogy biztonságosan hazatér. Előre is köszönjük a segítséget, ugyanis minden információ fontos lehet, és segít nekünk a felkutatásában. Kérem, bárki bármit tud, jelezze, mert a gyermekei, a családja és a barátai aggódnak érte

- szögezték le.