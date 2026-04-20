Eltűnt egy 13 éves kislány Budapesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság 01170-157/153/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó B. Rebeka Erika ügyében. Az eltűnt kislányról annyit tudni, hogy 13 éves, az otthonából engedély nélkül elment, jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, a rendőrök keresik.

Fehér kabátot viselt az eltűnt kislány

B. Rebeka Erika körülbelül 170 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete haja és barna szeme van. B. Rebeka Erika fotója ITT látható, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést. A kislány eltűnésekor fehér kabátot és fekete melegítőnadrágot viselt, valamint fehér bőr kézitáska volt nála – közölte a rendőrség.